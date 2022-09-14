أديس أبابا تعلن التزامها بمحادثات السلام برعاية الاتحاد الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الحكومة الإثيوبية، الأربعاء، أنها ما زالت «ملتزمة» بمحادثات السلام برعاية الاتحاد الأفريقي الهادفة إلى إنهاء صراع مسلح في شمال البلاد مستمر منذ نحو السنتين، بعد بضعة أيام على إعلان متمردي تيغراي استعدادهم للمشاركة.

وقال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية ديميكي ميكونين، خلال لقاء مع دبلوماسي أوروبي، إن «الحكومة الإثيوبية ملتزمة بعملية السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وتأمل في أن يدعم الاتحاد الأوروبي الجهود الهادفة إلى إنهاء الصراع سلميًا»، وفق الوزارة، بحسب وكالة «فرانس برس».

- 10 قتلى في ضربتين جويتين في إقليم تيغراي بإثيوبيا

وفي وقت سابق اليوم، قُتل عشرة أشخاص، في ضربتين جويتين على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، كما ذكر مسؤول في مستشفى لوكالة «فرانس برس» بعد أيام على فتح سلطات المتمردين في المنطقة الباب أمام مفاوضات سلام.

والأحد الماضي، رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بإعلان متمردي تيغراي، استعدادهم للانخراط في مفاوضات سلام مع أديس أبابا برعاية الاتحاد الأفريقي، معتبرًا أن الخطوة تشكل «فرصة فريدة» لوضع حد للنزاع الدائر منذ نحو سنتين في إثيوبيا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».