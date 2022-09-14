بوتين لـ«غوتيريس»: الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب «أولا» إلى الدول الفقيرة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي الأربعاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب «أولاً» إلى الدول التي هي في أمس الحاجة إليها.

وذكر الكرملين في بيان أنه خلال هذه المباحثات «كان التركيز الرئيسي على تطبيق اتفاقات إسطنبول بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية. وشدد الطرفان على أهمية إعطاء الأولوية لأولئك الذين يحتاجون إلى الغذاء في أفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية»، وفق «فرانس برس».

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء الماضي، أن صادرات الحبوب الأوكرانية تتجه بشكل أساسي إلى دول الاتحاد الأوروبي وليس إلى الدول الفقيرة، ما يشكل خطر «كارثة إنسانية».

الحبوب المصدرة من أوكرانيا لا ترسل إلى الدول النامية

وقال خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الروسية: «كل الحبوب المصدرة من أوكرانيا تقريبًا لا ترسل إلى الدول النامية والدول الأكثر فقرًا، بل إلى دول الاتحاد الأوروبي».

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واضطرت أوكرانيا، إحدى أكبر مصدري الحبوب في العالم، إلى وقف جميع عمليات التسليم تقريبًا بعد أن بدأت موسكو غزوها لها في 24 فبراير. واستؤنفت صادرات الحبوب عبر موانئ البحر الأسود بعد أن وقعت كييف وموسكو في يوليو اتفاقًا، تحت إشراف الأمم المتحدة وتركيا.

بوتين: القوى الدول الأوروبية تصرفت كقوة استعمارية

وقال بوتين: «قمنا بكل ما يلزم لضمان تصدير الحبوب الأوكرانية (...) فعلنا ذلك مع تركيا»، واعتبر أن الدول الأوروبية «تصرفت كقوى استعمارية في العقود والقرون الأخيرة» و«لا تزال تتصرف على هذا النحو اليوم».

وأضاف أنها «خدعت ببساطة الدول النامية مجددًا»، وتابع: «بهذا النهج، سيزداد حجم مشاكل الغذاء في العالم»، وأردف أن ذلك قد يؤدي إلى «كارثة إنسانية غير مسبوقة».