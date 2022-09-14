الإعلام الرسمي الإيراني يهاجم ملكة بريطانيا الراحلة: واحدة من أشرس المجرمين في التاريخ

القاهرة - بوابة الوسط

خلافًا لرسائل التعزية التي وجهها قادة العالم بعد وفاة الملكة البريطانية، شنت وسائل إعلام إيرانية رسمية هجومًا حادًا ضد إليزابيث الثانية، معتبرين أنها «واحدة من أشرس المجرمين في تاريخ البشرية».

فقد استضافت القناة الأولى، التابعة للنظام الإيراني الذي يفرض قيودًا مشددة على الإعلام، الأكاديمي في جامعة طهرا، فؤاد إيزادي، الذي اعتبر أنه «يجب إدراج الملكة على نفس القائمة مع هتلر»، بحسب «رويترز».

ورأى إيزادي أن «القوات المسلحة البريطانية هي القوات المسلحة للملكة»، وأضاف: «عدد القتلى على أيديهم بالملايين، والملكة هي المسؤولة عن ذلك. لم تتحقق العدالة لواحد من أكثر الأشخاص شراسة في القرن الماضي».

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يذكر أن وزارة الخارجية الإيرانية لم تصدر أي تعليق على وفاة الملكة أو اعتلاء تشارلز الثالث عرش المملكة المتحدة.

كما نشر موقع PressTV الإلكتروني تعليقًا على الإنترنت ينتقد الملكة بسبب ترؤسها «عهدًا استعماريًا» «تسبب بمعاناة رهيبة للملايين في جميع أنحاء العالم».