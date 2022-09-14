أرمينيا: أذربيجان تحتل عشرة كيلومترات مربعة من أراضينا بعد الاشتباكات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أرمينيا الأربعاء أن القوات الأذربيجانية احتلت عشرة كيلومترات مربعة من أراضيها عقب اندلاع أعنف اشتباكات بين الخصمين أوقعت عشرات القتلى.

وقال رئيس الوزراء نيكول باشينيان للمشرعين إن «العدو احتل 40 كيلومتراً مربعة من أراضي أرمينيا في مايو الماضي واحتل عشرة كيلومترات مربعة إضافية الآن» وطالب القوات الأذربيجانية بـ«مغادرة أراضينا»، بحسب « فرانس برس».

مقتل 105 جنود أرمينيين

قُتل ما لا يقل عن 105 جنود أرمينيين منذ الثلاثاء في الاشتباكات الحدودية مع أذربيجان، وفقًا لحصيلة جديدة أعلنها الأربعاء رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان. وقال باشينيان للبرلمان الأرميني «وفقا للبيانات المحدثة، تأكد حتى الآن مقتل 105 من أفراد القوات المسلحة الأرمينية».

من جانبها عرضت أذربيجان الأربعاء إعادة جثث 100 جندي أرميني قالت إنهم قتلوا في الاشتباكات الحدودية الأخيرة بين البلدين.

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وقالت لجنة أسرى الحرب الأذربيجانية في بيان إن«أذربيجان تدعو إلى وقف إطلاق النار وهي مستعدة لتسليم جثث 100 جندي أرميني من جانب واحد إلى أرمينيا». قالت يريفان إن 49 من جنودها على الأقل قتلوا في الاشتباكات الأخيرة.

روسيا تعلن وقفًا لإطلاق النار

ويتبادل البلدان الاتهامات ببدء المواجهات. ويأتي اندلاع أعمال العنف في الوقت الذي تواصل فيه موسكو التي نشرت قوة حفظ سلام في المنطقة بعد حرب 2020، هجومها العسكري في أوكرانيا.

وأعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار يطبق منذ الساعة 06.00 ت غ أمس الثلاثاء، في حين اتهمت أذربيجان أرمينيا بعد الظهر بانتهاكه «بكثافة».

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية «على الرغم من وقف إطلاق النار فتحت وحدات من القوات المسلحة الأرمنية نيران المدفعية على مواقع الجيش الأذربيجاني» عند الحدود الأذربيجانية الأرمينية مشيرًا إلى أنه «اتخذت إجراءات للرد على هذه النيران».