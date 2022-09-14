Atwasat

إجلاء ركاب طائرة هندية في مطار مسقط في سلطنة عمان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 سبتمبر 2022, 05:29 مساء
إجلاء ركاب طائرة هندية في مطار مسقط في سلطنة عمان
طائرة تابعة لشركة الطيران الهندية أكاسا إير «Akasa Air» تستعد للإقلاع من مطار شاتراباتي مهراج الدولي في مومباي. (أ ف ب)
alwasat radio

اندلع حريق في محرك طائرة تابعة لشركة «إير انديا اكسبرس» صباح الأربعاء في مطار مسقط الدولي، ما أدى إلى إجلاء ركابها بحسب ما أعلن مسؤولون الأربعاء.

وقالت هيئة الطيران المدني العماني على حسابها على تويتر «تعرضت رحلة الطيران الهندي السريع ...  في تمام الساعة 11:33 صباح اليوم لحدوث عطل ونشوب حريق في أحد المحركات قبل إقلاعها من مطار مسقط الدولي»، بحسب «فرانس برس».

وبحسب الهيئة فإنه جرى إخلاء المسافرين الذين كانوا على متن الطائرة و«نتج عن ذلك بعض الإصابات الخفيفة نتيجة تدافع الركاب أثناء عملية الإخلاء».

الدخان يتصاعد من الطائرة عند المدرج
وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون العماني الدخان يتصاعد من الطائرة عند المدرج. وأعلنت شركة «اير انديا اكسبرس» في بيان أن بعض الركاب البالغ عددهم 141 راكبًا أصيبوا بـ«كدمات طفيفة»، مشيرة أنه لم يصدر تحذير الحريق في قمرة القيادة وأن طائرة أخرى قامت برصد الدخان.

-  الأرجنتين تفرج عن 11 فنزويليا وإيراني واحد من أفراد طاقم الطائرة الفنزويلية
-  تحطم طائرة نمساوية قبالة سواحل لاتفيا على متنها 4 أشخاص

ومن جهته، أكد رئيس المديرية العامة للطيران المدني الهندي آرون كومار لوكالة «فرانس برس» أنه «جرى إجلاء كافة الركاب بأمان بعد اكتشاف دخان في المحرك رقم 2 على متن طائرة اير انديا اكسبرس على المدرج في مطار مسقط». وأكد كومار أنه «سيجري ترتيب رحلة جوية للإغاثة. سنقوم بالتحقيق في الحادث وسنتخذ الإجراء المناسب».

في أغسطس 2020، تحطمت  طائرة «بوينغ 737» تابعة لشركة إير انديا اكسبرس كانت تقوم بالرحلة الرقم 1344، في مطار كوزيكود في ولاية كيرالا بجنوب البلاد وكانت تقل 190 راكبًا ومن أفراد الطاقم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا

برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا
«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»

«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»
قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي

قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي
جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير

جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير
القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة الأمر

القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة ...
السودانيون يستعيدون ذكرى زيارة الملكة إليزابيث بعد رحيلها

السودانيون يستعيدون ذكرى زيارة الملكة إليزابيث بعد رحيلها
40 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا.. ذكريات ناجين مع «رائحة الجثث» و«فظائع القتل»

40 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا.. ذكريات ناجين مع «رائحة الجثث» و«فظائع القتل»
واشنطن تحذر من أي تدخل في انتخاباتها بعد تقرير استخباراتي

واشنطن تحذر من أي تدخل في انتخاباتها بعد تقرير استخباراتي
لماذا سجلت الولايات المتحدة تباطؤا في التضخم أقل من المتوقع؟

لماذا سجلت الولايات المتحدة تباطؤا في التضخم أقل من المتوقع؟
كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية

كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية
«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة

«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة
برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية

برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية
«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس

«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس
كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي

كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي
جونثان وينر لـ«باتيلي»: ابعد عن النخبة الحالية.. حان الوقت للذهاب إلى البلديات

جونثان وينر لـ«باتيلي»: ابعد عن النخبة الحالية.. حان الوقت للذهاب إلى البلديات
وزارة التعليم تعلن آخر التفاصيل بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي

وزارة التعليم تعلن آخر التفاصيل بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي
كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا

كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا
مهمة صعبة.. خبرة باتيلي تصطدم بـ«قوة قاهرة»

مهمة صعبة.. خبرة باتيلي تصطدم بـ«قوة قاهرة»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأمم المتحدة: القتال ربما يعود إلى سورية على نطاق أوسع
الأمم المتحدة: القتال ربما يعود إلى سورية على نطاق أوسع
زعيمة حزب «إخوة إيطاليا» تستبعد تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات
زعيمة حزب «إخوة إيطاليا» تستبعد تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد ...
جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير
جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير
أرمينيا تعلن مقتل 105 من جنودها في الاشتباكات مع أذربيجان.. وباكو تعرض تسليم جثث 100 جندي أرميني
أرمينيا تعلن مقتل 105 من جنودها في الاشتباكات مع أذربيجان.. وباكو...
مدير «الصحة العالمية»: العالم أقرب من أي وقت للقضاء على «كوفيد-19»
مدير «الصحة العالمية»: العالم أقرب من أي وقت للقضاء على ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل ......
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا...
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ساعة
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ......
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة القطارات
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة ......
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا...
المزيد
أرمينيا: أذربيجان تحتل عشرة كيلومترات مربعة من أراضينا بعد الاشتباكات
أرمينيا: أذربيجان تحتل عشرة كيلومترات مربعة من أراضينا بعد ......
إجلاء ركاب طائرة هندية في مطار مسقط في سلطنة عمان
إجلاء ركاب طائرة هندية في مطار مسقط في سلطنة عمان...
ماكرون وزوجته يستقبلان العاهل الأردني والملكة رانيا
ماكرون وزوجته يستقبلان العاهل الأردني والملكة رانيا...
مدير «الصحة العالمية»: العالم أقرب من أي وقت للقضاء على «كوفيد-19»
مدير «الصحة العالمية»: العالم أقرب من أي وقت للقضاء على ......
أرمينيا تعلن مقتل 105 من جنودها في الاشتباكات مع أذربيجان.. وباكو تعرض تسليم جثث 100 جندي أرميني
أرمينيا تعلن مقتل 105 من جنودها في الاشتباكات مع أذربيجان.. ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط