إجلاء ركاب طائرة هندية في مطار مسقط في سلطنة عمان

القاهرة - بوابة الوسط

اندلع حريق في محرك طائرة تابعة لشركة «إير انديا اكسبرس» صباح الأربعاء في مطار مسقط الدولي، ما أدى إلى إجلاء ركابها بحسب ما أعلن مسؤولون الأربعاء.

وقالت هيئة الطيران المدني العماني على حسابها على تويتر «تعرضت رحلة الطيران الهندي السريع ... في تمام الساعة 11:33 صباح اليوم لحدوث عطل ونشوب حريق في أحد المحركات قبل إقلاعها من مطار مسقط الدولي»، بحسب «فرانس برس».

وبحسب الهيئة فإنه جرى إخلاء المسافرين الذين كانوا على متن الطائرة و«نتج عن ذلك بعض الإصابات الخفيفة نتيجة تدافع الركاب أثناء عملية الإخلاء».

الدخان يتصاعد من الطائرة عند المدرج

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون العماني الدخان يتصاعد من الطائرة عند المدرج. وأعلنت شركة «اير انديا اكسبرس» في بيان أن بعض الركاب البالغ عددهم 141 راكبًا أصيبوا بـ«كدمات طفيفة»، مشيرة أنه لم يصدر تحذير الحريق في قمرة القيادة وأن طائرة أخرى قامت برصد الدخان.

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ومن جهته، أكد رئيس المديرية العامة للطيران المدني الهندي آرون كومار لوكالة «فرانس برس» أنه «جرى إجلاء كافة الركاب بأمان بعد اكتشاف دخان في المحرك رقم 2 على متن طائرة اير انديا اكسبرس على المدرج في مطار مسقط». وأكد كومار أنه «سيجري ترتيب رحلة جوية للإغاثة. سنقوم بالتحقيق في الحادث وسنتخذ الإجراء المناسب».

في أغسطس 2020، تحطمت طائرة «بوينغ 737» تابعة لشركة إير انديا اكسبرس كانت تقوم بالرحلة الرقم 1344، في مطار كوزيكود في ولاية كيرالا بجنوب البلاد وكانت تقل 190 راكبًا ومن أفراد الطاقم.