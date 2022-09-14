ماكرون وزوجته يستقبلان العاهل الأردني والملكة رانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت استقبلا، الأربعاء، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا على مأدبة غداء في الإليزيه وأن المناقشات تناولت الأوضاع في الشرق الأوسط.

واستقبل الرئيس ماكرون وزوجته الملك والملكة وولي العهد الأمير حسين بن عبدالله في الساعة 13.00 (11.00 ت غ) في الفناء الرئيسي للقصر الرئاسي أمام حشد من المصورين، بحسب «فرانس برس».

«مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية»

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن هذا اللقاء سيشكل «مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين وسيتيح «مواصلة العمل المشترك في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية».

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وأضافت «ستكون أيضًا مناسبة لمناقشة الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط لنفس الهدف وهو تعزيز الاستقرار والحوار».

تنشر فرنسا مقاتلات في الأردن تشارك منذ 2014 في محاربة الجماعات المتطرفة في العراق وسورية. كما دعا الرئيس ماكرون دول المنطقة بما في ذلك الأردن، إلى مباحثات موسعة حول الرهانات الأمنية المرتبطة بإيران.