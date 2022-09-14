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أرمينيا تعلن مقتل 105 من جنودها في الاشتباكات مع أذربيجان.. وباكو تعرض تسليم جثث 100 جندي أرميني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 سبتمبر 2022, 03:47 مساء
أرمينيا تعلن مقتل 105 من جنودها في الاشتباكات مع أذربيجان.. وباكو تعرض تسليم جثث 100 جندي أرميني
معارك بين أرمينيا وأذربيجان. (الإنترنت)
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قُتل ما لا يقل عن 105 جنود أرمينيين منذ الثلاثاء في الاشتباكات الحدودية مع أذربيجان، وفقًا لحصيلة جديدة أعلنها الأربعاء رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان. 

وقال باشينيان للبرلمان الأرميني «وفقا للبيانات المحدثة، تأكد حتى الآن مقتل 105 من أفراد القوات المسلحة الأرمينية»، بحسب «فرانس برس».

من جانبها عرضت أذربيجان الأربعاء إعادة جثث 100 جندي أرميني قالت إنهم قتلوا في الاشتباكات الحدودية الأخيرة بين البلدين.

وقالت لجنة أسرى الحرب الأذربيجانية في بيان إن«أذربيجان تدعو إلى وقف إطلاق النار وهي مستعدة لتسليم جثث 100 جندي أرميني من جانب واحد إلى أرمينيا». قالت يريفان إن 49 من جنودها على الأقل قتلوا في الاشتباكات الأخيرة.

روسيا تعلن وقفًا لإطلاق النار 
ويتبادل البلدان الاتهامات ببدء المواجهات. ويأتي اندلاع أعمال العنف في الوقت الذي تواصل فيه موسكو التي نشرت قوة حفظ سلام في المنطقة بعد حرب 2020، هجومها العسكري في أوكرانيا.

وأعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار يطبق منذ الساعة 06.00 ت غ أمس الثلاثاء، في حين اتهمت أذربيجان أرمينيا بعد الظهر بانتهاكه «بكثافة».

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قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية «على الرغم من وقف إطلاق النار فتحت وحدات من القوات المسلحة الأرمنية نيران المدفعية على مواقع الجيش الأذربيجاني» عند  الحدود الأذربيجانية الأرمينية مشيرًا إلى أنه «اتخذت إجراءات للرد على هذه النيران».

دعوات لضبط النفس 
دارت بين أرمينيا وأذربيجان الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين في القوقاز، حربان خلال العقود الثلاثة الماضية للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ، كان آخرها في العام 2020.

المعارك الجديدة التي اندلعت ليلا تظهر مدى توتر الوضع. ودعا باشينيان المجتمع الدولي إلى التحرك، خلال محادثات مع الكثير  من القادة الأجانب بينهم الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون.

وطالب الاتحاد الأوروبي بوقف القتال وأعلن أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي يقود وساطة بين يريفان وباكو، سيتباحث مع الطرفين المتحاربين.

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