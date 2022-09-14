الأمم المتحدة: القتال ربما يعود إلى سورية على نطاق أوسع

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، في تقرير جديد من أن القتال الدامي في سورية يهدد بتصعيد العنف في البلاد، وذلك بعد اندلاع قتال على خط مواجهة يمتد عبر البلاد في الأشهر الأخيرة.

وقال رئيس لجنة التحقيق بشأن سورية التابعة للأمم المتحدة، باولو سيرجيو بينيرو، «لا تستطيع سورية تحمل العودة إلى القتال على نطاق أوسع لكن هذا هو ما قد تتجه إليه».

قلق أممي عميق

يأتي ذلك بعد أسابيع من إعراب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان عن «القلق العميق» بشأن استمرار تصعيد الأعمال «العدائية» في شمال سورية وسقوط قتلى خلال الأيام الأخيرة.

وقال المكتب إن البيان المشترك صدر عن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية عمران ريزا والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية مهند هادي والمديرة الإقليمية لليونيسف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر.