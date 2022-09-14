Atwasat

الأرجنتين تفرج عن 11 فنزويليا وإيراني واحد من أفراد طاقم الطائرة الفنزويلية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 سبتمبر 2022, 11:01 صباحا
الأرجنتين تفرج عن 11 فنزويليا وإيراني واحد من أفراد طاقم الطائرة الفنزويلية
تظاهرة لعاملين في شركة الطيران الفنزويلية كونفياسا أمام سفارة الأرجنتين في كراكاس، 11 أغسطس 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

أفرج القضاء الأرجنتيني، الأربعاء، عن معظم أفراد طاقم طائرة شحن فنزويلية محتجزة منذ ثلاثة أشهر في البلاد حيث تحقق السلطات في ارتباط أحد أفراد طاقمها بالحرس الثوري الإيراني.

وأيدت غرفة الاستئناف في محكمة لابلاتا حكما أصدرته المحكمة الابتدائية في أغسطس، يقضي برفع قرار منع مغادرة البلاد عن 12 من أفراد طاقم الطائرة الـ19. ويشمل القرار بذلك 11 فنزويليا وإيرانيا واحدا، وفق وكالة «فرانس برس».

وهذا القرار الأخير يمكن أن يواجه طلب طعن أمام المحكمة الإقليمية العليا. ولا يزال سبعة من أفراد الطاقم هم أربعة إيرانيين وثلاثة فنزويليين ممنوعين من مغادرة الأرجنتين على الرغم من أنهم أحرار في التنقل فيها.

لكن في تسريع واضح القضية، منحت محكمة الاستئناف في لابلاتا القاضي مهلة عشرة أيام «لإنهاء الإجراءات المعلقة وتحديد الأوضاع الإجرائية والقيود المفروضة على الأشخاص والممتلكات»، حسب نص الحكم الذي نشرته وكالة الأنباء الأرجنتينية الرسمية (تيلام).

ما قصة طائرة الشحن الفنزويلية؟
وكانت طائرة الشحن الفنزويلية وهي من طراز «بوينغ 747» وتابعة لشركة «أيمستراسور» فرع شركة «كونفياسا» العامة التي تخضع لعقوبات أميركية، متوقفة في الأرجنتين منذ بداية يونيو.
وقد وصلت من المكسيك محملة بقطع غيار للسيارات، ومنع أفراد طاقمها من مغادرة البلاد بينما يحقق القضاء في ملفاتهم الشخصية، بما في ذلك ارتباطهم المحتمل بالحرس الثوري الإيراني الذي تعتبره الولايات المتحدة «منظمة إرهابية».

ويقيم الطاقم منذ ذلك الحين في فندق بالقرب من مطار إيزيزا في بوينس آيرس. وقد تمت مصادرة هواتف أفراده وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية الخاصة بهم أثناء تفتيش في الفندق.

وكانت الطائرة مملوكة سابقا لشركة «ماهان إير» الإيرانية قبل بيعها قبل أكثر من عام، بحسب طهران. وتتهم واشنطن شركة الطيران الإيرانية هذه بتقديم دعم مادي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وطلبت الولايات المتحدة في أغسطس من الأرجنتين مصادرة الطائرة - وهو ما حدث - بحجة أنه تم بيعها في 2021 إلى شركة فنزويلية من قبل شركة إيرانية في انتهاك للعقوبات المفروضة على الكيانين. واحتجت كراكاس على احتجاز الطائرة وطالبت، مثل طهران برفع فوري لمنع الطاقم من مغادرة الأرجنتين.

وأكدت إيران أن وضع الطائرة «قانوني» واحتجازها «عملية دعائية» مرتبطة بالتوتر بين الغرب وإيران بشأن برنامجها النووي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لماذا سجلت الولايات المتحدة تباطؤا في التضخم أقل من المتوقع؟

لماذا سجلت الولايات المتحدة تباطؤا في التضخم أقل من المتوقع؟
«ناقوس خطر».. الصليب الأحمر يطلق تحذيرا بشأن الصومال

«ناقوس خطر».. الصليب الأحمر يطلق تحذيرا بشأن الصومال
السيسي يصل قطر في أول زيارة منذ توليه رئاسة مصر

السيسي يصل قطر في أول زيارة منذ توليه رئاسة مصر
الدبيبة: ملف المصالحة مع «الرئاسي» والاتحاد الأفريقي قادر على المساعدة

الدبيبة: ملف المصالحة مع «الرئاسي» والاتحاد الأفريقي قادر على المساعدة
«قمة الرعب» تجمع بايرن ميونخ وبرشلونة.. والأنظار تترقب ليفاندوفسكي وسط ثأر كتالوني

«قمة الرعب» تجمع بايرن ميونخ وبرشلونة.. والأنظار تترقب ليفاندوفسكي وسط ثأر ...
«المركزي المصري»: 10 ملايين جنيه غرامة والحبس عقوبة الترويج للعملات الرقمية

«المركزي المصري»: 10 ملايين جنيه غرامة والحبس عقوبة الترويج للعملات الرقمية
كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية

كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية
49 جنديا أرمينيا قتلوا في المواجهات مع أذربيجان

49 جنديا أرمينيا قتلوا في المواجهات مع أذربيجان
السعودية توقف يمنيا ادعى أداء العمرة عن الملكة إليزابيث الثانية

السعودية توقف يمنيا ادعى أداء العمرة عن الملكة إليزابيث الثانية
شاهد في «اقتصاد بلس»: بالأرقام.. كيف أنهك النزاع المسلح الاقتصاد الليبي؟

شاهد في «اقتصاد بلس»: بالأرقام.. كيف أنهك النزاع المسلح الاقتصاد الليبي؟
إيطاليا تحصد لقب بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 (فيديو)

إيطاليا تحصد لقب بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 (فيديو)
الملك تشارلز الثالث يتحدث أمام البرلمان للمرة الأولى: «أشعر بثقل التاريخ»

الملك تشارلز الثالث يتحدث أمام البرلمان للمرة الأولى: «أشعر بثقل التاريخ»
«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة

«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة
شاهد «تأبين الملكة»: تشارلز يقود الموكب المرافق لجثمان إليزابيث في إدنبرة

شاهد «تأبين الملكة»: تشارلز يقود الموكب المرافق لجثمان إليزابيث في إدنبرة
«صباح الوسط»: ما هو الدعم الذي تقدمه التغذية العلاجية لمرضى السكري

«صباح الوسط»: ما هو الدعم الذي تقدمه التغذية العلاجية لمرضى السكري
لماذا رفض رؤساء بلديات في فرنسا تنكيس الأعلام حدادا على ملكة بريطانيا؟

لماذا رفض رؤساء بلديات في فرنسا تنكيس الأعلام حدادا على ملكة بريطانيا؟
برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية

برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية
«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس

«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
قتيل وجريحان في إطلاق نار بمركز تدريب للجيش التايلاندي
قتيل وجريحان في إطلاق نار بمركز تدريب للجيش التايلاندي
وفاة كينيث ستار المدعي العام في قضية كلينتون ومونيكا
وفاة كينيث ستار المدعي العام في قضية كلينتون ومونيكا
فون دير لايين تدافع عن العقوبات على موسكو: «وقت التهدئة لم يحن بعد»
فون دير لايين تدافع عن العقوبات على موسكو: «وقت التهدئة لم يحن ...
10 قتلى في ضربتين جويتين في إقليم تيغراي بإثيوبيا
10 قتلى في ضربتين جويتين في إقليم تيغراي بإثيوبيا
واشنطن تحذر من أي تدخل في انتخاباتها بعد تقرير استخباراتي
واشنطن تحذر من أي تدخل في انتخاباتها بعد تقرير استخباراتي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل ......
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا...
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ساعة
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ......
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة القطارات
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة ......
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا...
المزيد
رئيس الصين في كازاخستان في أول زيارة خارجية منذ الجائحة
رئيس الصين في كازاخستان في أول زيارة خارجية منذ الجائحة...
الأرجنتين تفرج عن 11 فنزويليا وإيراني واحد من أفراد طاقم الطائرة الفنزويلية
الأرجنتين تفرج عن 11 فنزويليا وإيراني واحد من أفراد طاقم ......
وزيرة الخارجية الفرنسية تبدأ زيارة رسمية إلى الهند
وزيرة الخارجية الفرنسية تبدأ زيارة رسمية إلى الهند...
واشنطن تحذر من أي تدخل في انتخاباتها بعد تقرير استخباراتي
واشنطن تحذر من أي تدخل في انتخاباتها بعد تقرير استخباراتي...
10 قتلى في ضربتين جويتين في إقليم تيغراي بإثيوبيا
10 قتلى في ضربتين جويتين في إقليم تيغراي بإثيوبيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط