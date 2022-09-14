وزيرة الخارجية الفرنسية تبدأ زيارة رسمية إلى الهند

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الأربعاء، زيارة رسمية تستمر يومين إلى الهند، حيث ستلتقي نظيرها الهندي ورئيس الحكومة ناريندرا مودي، لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي والعالمي.

ومن المقرّر أن يستقبل رئيس الوزراء مودي كولونا في أول زيارة لها إلى الهند وأول زيارة في إطار العلاقات الثنائية إلى آسيا منذ توليها منصبها. وستلتقي كولونا أيضاً مع مستشار الأمن القومي أجيت دوفال، وفق وكالة «فرانس برس».

وتتمحور المحادثات حول قضايا الأمن الإقليمي والعالمي وتعزيز التعاون في مجال الدفاع، إضافة إلى تنفيذ التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين فرنسا والهند التي تستضيف هذا العام مؤتمر «لا أموال للإرهاب»، وفقا للبيان الصادر عن السفارة الفرنسية في نيودلهي.

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محاور مناقشات كولونا في الهند

كذلك، ستلتقي كولونا وزير الخارجية الهندي شوبراهمانيام جايشانكر وسيناقشان خصوصا «الشراكة الاستراتيجية الثنائية والمواضيع الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق القضايا التي يتمّ بحثها في مجلس الأمن الدولي الذي تترأسه فرنسا حاليا»، وفق البيان.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان، إن الهند وفرنسا تجمعهما شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تعزّزها المشاورات المنتظمة رفيعة المستوى والتقارب المتزايد في مختلف المجالات.

وستتوجه كولونا الخميس في اليوم الثاني من رحلتها، إلى بومباي حيث ستلتقي بالمستثمرين الهنود الرئيسيين الذين لديهم مصالح تجارية في فرنسا. وأكدت الوزارة الهندية في بيانها أن هذه الزيارة «ستمهد الطريق لمزيد تعزيز الشراكة في قطاعات التجارة والدفاع والمناخ والهجرة والتنقل والتعليم والصحة».