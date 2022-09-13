«سي آي إيه» تتهم روسيا بتمويل أحزاب ومرشحين أجانب بـ300 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت الاستخبارات الأميركية روسيا بإرسال سرًا 300 مليون دولار على الأقلّ لأحزاب سياسية ومرشحين أجانب في أكثر من عشرين بلدًا منذ العام 2014 لكسب نفوذ فيها، وفق ما جاء في تقرير استخباراتي رُفعت عنه السرية اليوم الثلاثاء.



وقال مسؤول أميركي كبير إن الولايات المتحدة «تعتبر أن (المبلغ المذكور ليس سوى) تقديرات دنيا، وأن روسيا على الأرجح حوّلت بشكل سرّي المزيد من الأموال لم يجر رصدها»، وفق وكالة «فرانس برس».

في إحدى الحالات، وفر السفير الروسي في إحدى الدول الآسيوية التي لم يذكر اسمها ملايين الدولارات لمرشح رئاسي.

وطالبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بهذا التقييم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير فيما اطلقت تزامنا مبادرات عدة لعزل موسكو على الساحة الدولية.

واشنطن تشارك هذه الاستنتاجات مع حكومات أكثر من 100 بلد

وقال المسؤول الأميركي إن الخارجية الأميركية ستتشارك هذه الاستنتاجات مع حكومات أكثر من 100 بلد. ولم يحلل هذا التقييم التدخل الروسي في السياسة الأميركية لكن سبق لأجهزة الاستبخارات الأميركية أن قالت في وقت سابق إن موسكو تدخلت في الانتخابات الأميركية العام 2016 من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا دعما لدونالد ترامب الذي أعرب عن اعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح المسؤول «تجهد الولايات المتحدة لمعالجة نقاط ضعفها ونشجع دولا أخرى على القيام بالمثل».