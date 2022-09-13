وفاة 6 مهاجرين غرقا بعدما أبعدتهم اليونان نحو المياه التركية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت تركيا مقتل ستة مهاجرين، بينهم طفلان، في عرض بحر إيجه، بعدما أبعدتهم اليونان نحو المياه التركية.

وقال جهاز خفر السواحل التركي إن السلطات أنقذت في وقت مبكر الثلاثاء 73 مهاجرًا آخر قبالة سواحل محافظة موغلا في جنوب غرب البلاد، وفق ما أفادت وكالة «فرانس برس».