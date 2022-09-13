شولتس يطلب من بوتين «سحبا كاملا» للقوات الروسية من أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، الثلاثاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إصدار أمر بـ«سحب كامل» القوات الروسية من أوكرانيا.

وجاء في بيان للمستشارية أنه خلال مكالمة هاتفية استمرّت 90 دقيقة، شدد شولتس في حديثه «مع الرئيس الروسي على إيجاد حلّ دبلوماسي في أسرع وقت ممكن بالاستناد إلى وقف إطلاق النار، وسحب كامل للقوات الروسية واحترام وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها»، وفق وكالة «فرانس برس».

وطلب شولتس أيضًا من بوتين تطبيقًا «كاملًا» لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

ماذا حدث في الحرب الروسية الأوكرانية؟

وأعلن الجيش الروسي، الثلاثاء، أنه يشن «ضربات مكثفة» على كل الجبهات ردًا على هجوم مضاد للقوات الأوكرانية التي اتهمها الكرملين بارتكاب فظائع في المناطق التي استعادت السيطرة عليها، بينما تنسب كييف «ما يصل إلى مئتي جريمة حرب في اليوم» للروس.

حتى الساعة، أدت عمليات القصف الروسية إلى مقتل ثمانية أشخاص وجرح 19 خلال 24 ساعة في صفوف سكان منطقتي خاركيف (شمال شرق) ودونيتسك (شرق)، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن الرئاسة الأوكرانية.

من جانبها، أكدت رئاسة أركان الجيش الأوكراني أن «أوكرانيا تسجل ما يصل إلى 200 جريمة حرب تُرتكب كل يوم من جانب الروس» على أراضيها، مضيفةً أن المحتلين «زرعوا ألغامًا في أكثر من 70 ألف كلم مربع في عشر مناطق أوكرانية».