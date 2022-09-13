غوتيريس يدعو أرمينيا وأذربيجان إلى «نزع فتيل التوتر»...

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الثلاثاء أرمينيا وأذربيجان إلى «اتخاذ إجراءات فورية لنزع فتيل التوتر» بعد تسجيل أعنف قتال منذ الحرب بين البلدين في 2020 على ما قال الناطق باسمه.
وأوضح ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي أن الأمين العام «قلق جدا» من الوضع و«يدعو الطرفين إلى أتخاذ إجراءات فورية لنزع فتيل التوتر وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحل كل المشاكل المستمرة عبر الحوار»، وفق وكالة «فرانس برس».
أذربيجان تتهم أرمينيا بانتهاك وقف إطلاق النار
وفي وقت سابق، اتهمت أذربيجان، أرمينيا بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أتى بوساطة روسية، «بشكل كثيف» بعد أعنف معارك شهدتها الحدود منذ حرب العام 2020 بين البلدين.
وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» «رغم إعلان وقف لإطلاق النار.. فتحت وحدات من القوات المسلحة الأرمينية.. نيران المدفعية على مواقع للجيش الأذربيجاني» عند الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.
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