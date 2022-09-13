غوتيريس يدعو أرمينيا وأذربيجان إلى «نزع فتيل التوتر»

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الثلاثاء أرمينيا وأذربيجان إلى «اتخاذ إجراءات فورية لنزع فتيل التوتر» بعد تسجيل أعنف قتال منذ الحرب بين البلدين في 2020 على ما قال الناطق باسمه.

وأوضح ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي أن الأمين العام «قلق جدا» من الوضع و«يدعو الطرفين إلى أتخاذ إجراءات فورية لنزع فتيل التوتر وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحل كل المشاكل المستمرة عبر الحوار»، وفق وكالة «فرانس برس».