أذربيجان تتهم أرمينيا بانتهاك وقف إطلاق النار «بشكل كثيف»

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت أذربيجان، مساء الثلاثاء، أرمينيا بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أتى بوساطة روسية، «بشكل كثيف» بعد أعنف معارك شهدتها الحدود منذ حرب العام 2020 بين البلدين.



وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» «رغم إعلان وقف لإطلاق النار.. فتحت وحدات من القوات المسلحة الأرمينية.. نيران المدفعية على مواقع للجيش الأذربيجاني» عند الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

وأشارت إلى اتخاذ «تدابير رد» على هذا القصف. وأكدت أن «أرمينيا تنتهك بكثافة وقف إطلاق النار».

وفي وقت سابق، أكدت أذربيجان الثلاثاء أنها «حقّقت كل أهدافها» عند الحدود مع أرمينيا في مواجهات قُتل فيها 49 جنديًا أرمنيًا، هي الأكثر دموية منذ الحرب التي دارت بين البلدين في العام 2020. وعصرًا أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية أن الوضع «لا يزال شديد التوتر» على الرغم من وقف لإطلاق النار أعلنت موسكو أنه دخل حيّز التنفيذ عند الساعة (06.00 ت غ)، لم تؤكده حتى الآن لا باكو ولا يريفان.

وأفاد مكتب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بيان أن «استفزازات القوات الأرمنية عند الحدود بين البلدين جرى صدها، كل الأهداف تحققت» مشيرًا إلى أن «مسؤولية التصعيد تقع بالكامل على القادة السياسيين الأرمن». ولم يكشف المكتب ما إذا كانت المعارك لا تزال مستمرة.