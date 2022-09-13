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تشارلز الثالث في أيرلندا الشمالية المحطة الحساسة في جولته الملكية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 05:53 مساء
تشارلز الثالث في أيرلندا الشمالية المحطة الحساسة في جولته الملكية
الملك تشارلز الثالث (يمين) مع المسؤول الأيرلندي الشمالي كرس هيتون-هاريس في قصر هيلزبورو في بلفاست، 13 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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وصل تشارلز الثالث، الثلاثاء، إلى بلفاست في أول زيارة له بصفته ملكًا للمملكة المتحدة، إلى أيرلندا الشمالية في ظل توتر بينما يخلف والدته إليزابيث الثانية فيما تعم أجواء من التعاطف الشعبي والحزن البلاد.

وكانت الملكة لعبت دورًا أساسيًا في المصالحة في هذا الإقليم الذي شهد أحداثًا دامية. لكن بعد حوالي ربع قرن على عودة سلام هش بين الجمهوريين وغالبيتهم من الكاثوليك، وبين الوحدويين ومعظمهم من البروتستانت، تأجج التوتر مع الـ«بريكست» ما أعطى زخمًا لفكرة الانفصال عن المملكة المتحدة وإعادة التوحيد مع جمهورية أيرلندا، وفق وكالة «فرانس برس».

ما إن وصل إلى قصر هيلزبورو، ذهب تشارلز الثالث وزوجته كاميلا للقاء آلاف الأشخاص الذين احتشدوا وراء حواجز حديد وصافحا كثيرين وتبادلا معهما بعض الكلمات. وهذه المشاهد كان يصعب تصورها خلال أحداث أيرلندا الشمالية.

وتعاني أيرلندا الشمالية من الشلل السياسي في خضم تغييرات ناجمة عن فوز حزب شين فين الجمهوري الذي لا يعترف بسلطة الملكية، في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وتشكل أيرلندا الشمالية المحطة الأكثر حساسية في الجولة التي باشرها الملك الجديد في الأقاليم الأربعة التي تتألف منها المملكة المتحدة. فزار الإثنين البرلمان البريطاني في لندن ومن ثم البرلمان في إدنبره قبل أن يتوجه الجمعة إلى كارديف في ويلز.

وقالت المتقاعدة آن سادلو التي استيقظت عند الساعة الرابعة صباحا أملا برؤية الملك «من المطمئن رؤية كل الطوائف ترص الصفوف وراء الملك الجديد» مرحبة بهذه الوحدة في الإقليم الذي لفه على غرار البلاد برمتها الحزن لوفاة إليزابيث الثانية الخميس الماضي عن 96 عاما. 

نظرة الوداع الأخيرة على نعش الملكة إليزابيث
في إدنبره انتظر عشرات آلاف البريطانيين لساعات طوال الليل وعند ساعات الصباح الأولى لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على نعش الملكة المسجى في كاتدرائية سانت جايلز في العاصمة الإسكتلندية.

أتت ناتاليا داسيوكيفيتش (46) وأصلها من روسيا في الصباح الباكر من غلاسغو وقالت «مزاجي قاتم جدًا» وهي بالكاد تضبط دموعها. وأضافت «لم أولد في هذا البلد وأنا بعيدة عن عائلتي. وكانت الملكة مثال الجدة بالنسبة لابنتي». وسجيّ النعش على منصّة وقد لف بالراية الملكية الإسكتلندية وإكليل من الزهور البيضاء وتاج إسكتلندا المصنوع من الذهب الخالص. وتمكن المواطنون من المرور أمامه طوال الليل، فيما كان يحرسه أربعة رماة ملكيون.

وقدِم الملك تشارلز الثالث مع إخوته الثلاثة، الأمير أندرو وإدوارد والأميرة آن، في المساء مع قرينة الملك كاميلا للمشاركة في مراسم جنائزية.

تكريم ملكي وشعبي
وظلّ جثمان إليزابيث الثانية التي حكمت لمدة 70 عامًا، بعيدًا عن العامة حتى مساء الإثنين. فقد بقي أولاً في قصر بالمورال في شمال إسكتلندا حيث توفيت الملكة الخميس عن 96 عامًا، ثم نقل إلى قصر هوليرودهاوس في إدنبره.

وكانت الملكة تتمتع بشعبية واسعة وتظهر ثباتًا في العواصف السياسية والاجتماعية والصحية مثل «كوفيد-19» وتوحي بالطمأنينة لملايين البريطانيين طوال سنوات عهدها التي زادت على 70 عامًا.

واعتلى تشارلز الثالث العرش في مرحلة دقيقة جدًا مع توترات في أيرلندا الشمالية ومنحى استقلالي في إسكتلندا وتضخم جامح ينهك القدرة الشرائية. وتعاني البلاد كذلك من أزمة اجتماعية وسياسة فيما تولت رئيسة وزراء جديدة السلطة قبل أيام قليلة.

وقد يواجه الملك على الأرجح مطالب من بعض الدول الأربع عشرة التي لا يزال رئيسًا للبلاد فيها (وتشمل أستراليا والبهاماس وكندا ونيوزيلندا وجاماكيا) التي قد تريد إقامة نظام جمهوري مع اعتلاء ملك جديد العرش.

محطة أخيرة لنعش الملكة
وسينقل نعش الملكة الراحلة عصر الثلاثاء في طائرة ملكية إلى لندن برفقة الأميرة آن. وسيكون في استقبال النعش الملك تشارلز الثالث وأفراد آخرون من العائلة الملكية. وسيبقى خلال الليل في قصر باكينغهام. بعدها يسجى الجثمان مجددًا هذه المرة في قصر ويستمنستر في لندن. ويتوقع مرور مئات آلاف الأشخاص أمامه على مدار الساعة مدة خمسة أيام تقريبًا. وقد بدأ البعض الانتظار في طوابير منذ الإثنين.

وتقام الجنازة الوطنية للملكة الإثنين في كاتدرائية ويستمنستر بحضور نحو 500 مسؤول أجنبي والكثير من الملوك وأفراد العائلات الملكية. وذكرت وكالة «بي إيه» للانباء أن روسيا وبيلاروس وبورما لم تتلق دعوات للحضور.

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