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وليام روتو يؤدي اليمين رئيسًا لكينيا ويدعو إلى الوحدة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 05:43 مساء
وليام روتو يؤدي اليمين رئيسًا لكينيا ويدعو إلى الوحدة
رئيس كينيا الجديد وليام روتو. (أرشيفية: الإنترنت)
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تعهد وليام روتو «بالعمل مع جميع الكينيين» خلال مراسم تنصيبه كرئيس لكينيا الثلاثاء بعد انتخابات أثارت جدلًا وشهدت منافسة حادة لكن سلمية في هذا البلد الواقع في شرق أفريقيا. وأقسم الرئيس الجديد البالغ 55 عامًا اليمين في ملعب كاساراني في نيروبي واضعًا إحدى يديه على الدستور وماسكًا الإنجيل بالأخرى.

وقال وسط هتافات الفرح «أنا وليام ساموي روتو أقسم بالمحافظة على دستور كينيا وحمايته والدفاع عنه كرئيس»، وفق وكالة «فرانس برس».

حضر حفل التنصيب نحو 60 ألف شخص بينهم رؤساء نحو عشرين دولة (إثيوبيا وأوغندا والصومال وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا والكونغو...). وقال روتو في أول خطاب له كرئيس «سأعمل مع جميع الكينيين بغض النظر عن الجهة التي صوتوا لها»، مشيدًا بـ«لحظة بالغة الأهمية» للبلاد. وأضاف «خلال هذه العملية أثبتنا نضج ديمقراطيتنا وقوة مؤسساتنا وصمود الشعب الكيني».

امتلأ الملعب قبل الساعة التاسعة صباحًا بمؤيدي ويليام روتو الذين ارتدوا ملابس وخوذات صفراء بلون حزب الرئيس الجديد. ويحرص الرئيس الجديد وهو ابن عائلة متواضعة من وادي ريفت (غرب) على التذكير بأنه كان يبيع الدجاج في صباه. وشكر الله على أن «صبيًا من القرية أصبح رئيسًا لكينيا». وأضاف «لكن الرابح الأكبر في الانتخابات هو شعب كينيا.. لقد نجحنا كأمة».

وفاز نائب الرئيس المنتهية ولايته وليام روتو بالانتخابات الرئاسية التي جرت في التاسع من أغسطس وصادقت على نتائجها المحكمة العليا الأسبوع الماضي، أي بعد نحو شهر. ورفض القضاة بالإجماع تهمًا بالتزوير تقدّم بها خصمه رايلا أودينغا (77 عاما) الشخصية التاريخية في السياسة الكينية والذي حاز على دعم رئيس الدولة المنتهية ولايته أوهورو كينياتا.

وتقدّم روتو على أودينغا بفارق نحو 233 ألفًا من عدد الأصوات الإجمالي البالغ 14 مليون صوت. ولم يحضر أودينغا مراسم التنصيب معلنًا أنه «يحترم» قرار المحكمة العليا على الرغم من «عدم موافقته» عليه.

اقتصاد كينيا المتدهور
وتتابع الأسرة الدولية باهتمام وصول وليام روتو إلى الرئاسة إذ إنها تعتبر كينيا نموذجا لاستقرار ديموقراطي وقاطرة اقتصادية في منطقة القرن الأفريقي المضطربة. وأشاد مراقبون مستقلون بحسن سير الانتخابات التي لم تفض إلى أعمال عنف كما حدث في الماضي، على الرغم من حدة المنافسة.

وتعهد الرئيس المنتهية ولايته كينياتا بانتقال «سلس» للسلطة مع نائبة السابق. وتدور بين الرجلين خلافات منذ سنوات. ويرى محللون أن تحديات عديدة تنتظر روتو الذي يرث دولة منقسمة بشدة. وامتنع عدد كبير من الكينيين عن التصويت في بلد يواجه تضخما مرتفعا وديونا تصل إلى سبعين مليار يورو، أي حوالي 67 % من إجمالي ناتجه المحلي.

وأكد نائب الرئيس الجديد ريغاتي غاشاغوا أن الإدارة الجديدة ترث «اقتصادًا متداعيًا». وقال روتو «انفاقنا أكبر من إمكاناتنا. يجب إصلاح هذا الوضع».

أولى إجراءات وليام روتو
ووعد الرئيس الجديد الذي جاء من عائلة متواضعة قبل أن يصبح واحدا من أغنى الرجال في البلاد، بإحداث فرص عمل ومعالجة التضخم الذي يطال خصوصا الوقود والمواد الغذائية والبذور والأسمدة. وبهدف إخراج البلاد من الوضع الاقتصادي الصعب وعد بإنشاء صندوق رأسماله 50 مليار شلن كيني (حوالي 410 ملايين يورو) لمنح قروض للأعمال الصغيرة.

وتعهد بتقليص أسعار الأسمدة إلى النصف «بحلول الأسبوع المقبل». واعتبر مركز أبحاث «مجموعة الأزمات الدولية» أنها مهمة صعبة. وقال المركز إن الانتخابات الكينية كانت «نموذجا يحتذى به في المنطقة» لكن على الرئيس الجديد تحقيق «آمال عالية جدًا ومعالجة اقتصاد في حالة سيئة»، محذراً من أن «الحكم سيكون أصعب من الحملة».

وبتولي روتو الرئاسة، ينتهي عهد أوهورو كينياتا الذي انتخب رئيسا في 2013 وأعيد انتخابه في 2017 ولا يستطيع الترشح لولاية ثالثة.

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