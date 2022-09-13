Atwasat

إيران تؤكد أنها تعاونت «بشكل تام» مع «الذرية» بشأن المواقع غير المعلنة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 04:20 مساء
إيران تؤكد أنها تعاونت «بشكل تام» مع «الذرية» بشأن المواقع غير المعلنة
الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، 10 أبريل 2021. (أ ف ب)
alwasat radio

أكدت إيران، اليوم الثلاثاء، أنها تعاونت «بشكل تام» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في قضية المواقع غير المعلنة، غداة تجديد المدير العام للوكالة الأممية مطالبته طهران بتوفير أجوبة بهذا الشأن.

وتثير قضية العثور في مراحل سابقة على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع لم تصرّح طهران أنها شهدت أنشطة من هذا القبيل، توترا بين إيران من جهة، وكل من الوكالة ودول غربية من جهة أخرى. ويعد التجاذب بشأن هذه المسألة من نقاط التباين الأساسية في مباحثات إحياء الاتفاق النووي للعام 2015 بين إيران والقوى الست الكبرى، وفق وكالة «فرانس برس».

وتعقيبًا على تصريحات بشأن المواقع أدلى بها غروسي الإثنين، قال الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي إن طهران «تعاونت بشكل تام وأرسلت في هذا الخصوص ردودها على تساؤلات الوكالة الدولية، بل وعقدت اجتماعات تفاوضية لرفع الشبهات المثارة حولها». وأكدت الوكالة الدولية في تقرير الأربعاء الماضي، أنها غير قادرة على ضمان أن «البرنامج النووي الإيراني سلميّ حصرًا» في ظل عدم تقديم طهران أجوبة مقنعة بشأن قضية المواقع.

غروسي كرر طلبه التعاون من طهران
وكرر غروسي الإثنين طلبه التعاون من طهران «في أقرب فرصة ممكنة». وقال على هامش اجتماع لمجلس محافظي الوكالة «نريد فقط أن يجري توضيح هذا الموضوع.. عثرنا على آثار يورانيوم في أماكن لم يصرّح عنها سابقا، ليس من المفترض أن تكون شهدت أي نشاط نووي، وطرحنا أسئلة».

إلا أن كمالوندي رأى أن رصد آثار لمواد لا يعني وجود نشاط غير معلن. وقال «لا يمكن التعويل على مشاهدة تلوث في عدد من المناطق (المواقع) للجزم بوجود مواد نووية لم يجر الكشف عنها»، معتبرا أن الجزم بين الأمرين «يتعارض والمعايير المتعارف عليها لدى الوكالة الدولية».

وأتاح اتفاق 2015 المبرم بين طهران وبعض القوى دولية (واشنطن ولندن وموسكو وبكين وبرلين) رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه العام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجا عن معظم التزاماتها.

وبدأت إيران وأطراف الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، مباحثات لإحيائه في أبريل 2021، جرى تعليقها أكثر من مرة مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران. وبعد استئناف المباحثات مطلع أغسطس، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه طرح على واشنطن وطهران صيغة تسوية نهائية. وقدّمت طهران للاتحاد الأوروبي مقترحاتها على النص، وردّت عليها واشنطن في 24 من الشهر ذاته.

وفي الأول من سبتمبر، أكدت الولايات المتحدة تلقّيها ردا إيرانيا جديدا، معتبرة على لسان متحدث باسم وزارة خارجيتها أنه «غير بنّاء». وينتقد الغربيون طلب إيران، قبل ان تجري إعادة تفعيل الاتفاق، إغلاق ملف المواقع غير المعلنة، داعين طهران للتعاون مع الوكالة لانهاء المسألة.

من جهتها، تعتبر طهران القضية «مسيّسة» وتريد طيّها قبل تفعيل الاتفاق النووي بشكل كامل. واتخذ مجلس محافظي الوكالة في يونيو قرارا ينتقد إيران لعدم تعاونها، ردت عليه طهران بوقف العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة في بعض منشآتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قمة الرعب» تجمع بايرن ميونخ وبرشلونة.. والأنظار تترقب ليفاندوفسكي وسط ثأر كتالوني

«قمة الرعب» تجمع بايرن ميونخ وبرشلونة.. والأنظار تترقب ليفاندوفسكي وسط ثأر ...
«المركزي المصري»: 10 ملايين جنيه غرامة والحبس عقوبة الترويج للعملات الرقمية

«المركزي المصري»: 10 ملايين جنيه غرامة والحبس عقوبة الترويج للعملات الرقمية
كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية

كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية
49 جنديا أرمينيا قتلوا في المواجهات مع أذربيجان

49 جنديا أرمينيا قتلوا في المواجهات مع أذربيجان
السعودية توقف يمنيا ادعى أداء العمرة عن الملكة إليزابيث الثانية

السعودية توقف يمنيا ادعى أداء العمرة عن الملكة إليزابيث الثانية
شاهد في «اقتصاد بلس»: بالأرقام.. كيف أنهك النزاع المسلح الاقتصاد الليبي؟

شاهد في «اقتصاد بلس»: بالأرقام.. كيف أنهك النزاع المسلح الاقتصاد الليبي؟
إيطاليا تحصد لقب بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 (فيديو)

إيطاليا تحصد لقب بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 (فيديو)
الملك تشارلز الثالث يتحدث أمام البرلمان للمرة الأولى: «أشعر بثقل التاريخ»

الملك تشارلز الثالث يتحدث أمام البرلمان للمرة الأولى: «أشعر بثقل التاريخ»
«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة

«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة
شاهد «تأبين الملكة»: تشارلز يقود الموكب المرافق لجثمان إليزابيث في إدنبرة

شاهد «تأبين الملكة»: تشارلز يقود الموكب المرافق لجثمان إليزابيث في إدنبرة
«صباح الوسط»: ما هو الدعم الذي تقدمه التغذية العلاجية لمرضى السكري

«صباح الوسط»: ما هو الدعم الذي تقدمه التغذية العلاجية لمرضى السكري
لماذا رفض رؤساء بلديات في فرنسا تنكيس الأعلام حدادا على ملكة بريطانيا؟

لماذا رفض رؤساء بلديات في فرنسا تنكيس الأعلام حدادا على ملكة بريطانيا؟
برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية

برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية
«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس

«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس
كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي

كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي
اليورو يسجل ارتفاعا و«المركزي الأوروبي» يمهد لرفع الفائدة مجددا

اليورو يسجل ارتفاعا و«المركزي الأوروبي» يمهد لرفع الفائدة مجددا
وزير تشادي: الصيادون الليبيون الموقوفون سيتم تسليمهم إلى القضاء

وزير تشادي: الصيادون الليبيون الموقوفون سيتم تسليمهم إلى القضاء
باحثون يكتشفون خطوة أساسية في الإخصاب البشري

باحثون يكتشفون خطوة أساسية في الإخصاب البشري
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وقف إضاءة المباني البلدية ليلا في باريس بسبب أزمة الطاقة
وقف إضاءة المباني البلدية ليلا في باريس بسبب أزمة الطاقة
وصول بابا الفاتيكان إلى كازاخستان في زيارة تستغرق 3 أيام
وصول بابا الفاتيكان إلى كازاخستان في زيارة تستغرق 3 أيام
منظمة إنسانية: وفاة 7 مهاجرين في البحر المتوسط
منظمة إنسانية: وفاة 7 مهاجرين في البحر المتوسط
إخلاء مئات المنازل بسبب حريق في شمال غرب الولايات المتحدة
إخلاء مئات المنازل بسبب حريق في شمال غرب الولايات المتحدة
تشارلز الثالث يزور أيرلندا الشمالية في أجواء من التوتر
تشارلز الثالث يزور أيرلندا الشمالية في أجواء من التوتر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل ......
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا...
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ساعة
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ......
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة القطارات
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة ......
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا...
المزيد
إيران تؤكد أنها تعاونت «بشكل تام» مع «الذرية» بشأن المواقع غير المعلنة
إيران تؤكد أنها تعاونت «بشكل تام» مع «الذرية» بشأن المواقع ......
مقتل 49 جنديا أرمينيا في مواجهات حدودية مع أذربيجان
مقتل 49 جنديا أرمينيا في مواجهات حدودية مع أذربيجان...
أذربيجان «حققت كل أهدافها» على الحدود مع أرمينيا
أذربيجان «حققت كل أهدافها» على الحدود مع أرمينيا...
تشارلز الثالث يزور أيرلندا الشمالية في أجواء من التوتر
تشارلز الثالث يزور أيرلندا الشمالية في أجواء من التوتر...
إخلاء مئات المنازل بسبب حريق في شمال غرب الولايات المتحدة
إخلاء مئات المنازل بسبب حريق في شمال غرب الولايات المتحدة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط