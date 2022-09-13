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إخلاء مئات المنازل بسبب حريق في شمال غرب الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 02:26 مساء
إخلاء مئات المنازل بسبب حريق في شمال غرب الولايات المتحدة
رجال إطفاء يكافحون حريق «فيرفيو فاير» قرب لوس أنجليس، 8 سبتمبر 2022، (أ ف ب)
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امتد حريق غابات كبير في ولاية أوريغون، في غرب الولايات المتحدة، حيث تشتعل حرائق عدة ما أدى إلى إجلاء آلاف السكان، وفق ما أكدت السلطات المحلية.

ودمر الحريق الذي سمي «سيدر كريك فاير»، 35 ألف هكتار إذ امتد إلى مقاطعتين في وسط أوريغون شرق مدينة أوجين، وفق المجموعة الوطنية لتنسيق حرائق الغابات، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويهدد الحريق أكثر من 2000 مسكن و400 مبنى تجاري، وفعلت السلطات المستوى الثالث من خطتها للإخلاء في مناطق معينة، منذ بضعة أيام، ما يعني أن الخطر في هذه الأماكن وشيك ويجب إخلاؤها على الفور.

وتلقى مئات السكان أمرا بإخلاء منازلهم، وأبلغت السلطات الآلاف غيرهم بضرورة الاستعداد للإخلاء إذا لزم الأمر.

وأكدت المجموعة الوطنية لتنسيق حرائق الغابات، أن دخانا كثيفا لف المنطقة مؤثرا على جودة الهواء.

وقال هيرمان شيمل، الذي انتقل للعيش في المنطقة حديثا لصحيفة أوريغونيان، «أريد مغادرة المكان في أسرع وقت ممكن».

وامتد حريق «سيدر كريك فاير»، بسبب أحوال الطقس الأسبوع الماضي، إذ شهد رياحا آتية من الشرق ودرجات حرارة عالية وجفاف، لكن تحسن الطقس في وقت متأخر من الاثنين ما سهل عمل نحو 1200 من رجال الإطفاء العاملين على إخماد الحريق.

إقامة حواجز في مواجهة اللهب
وعمل رجال الإطفاء الأحد على إقامة حواجز في مواجهة اللهب على طول الطرق، مشيرين إلى أن الأمر قد يستغرق نحو أسبوع.

ويمتد حريق آخر هو «دوبل كريك فاير»، منذ 30 أغسطس، في شمال غرب أوريغون مدمرا أكثر من 62 ألف هكتار من الغابات، فيما يعاني الغرب الأميركي من عواقب جفاف مدمر مستمر، منذ أكثر من عقدين وتفاقم بسبب تغير المناخ.

- دراسة أميركية: التغير المناخي ضاعف خسائر الغابات في العالم

ويتمدد حاليا أكثر من 90 حريقا في ثماني ولايات غربية ما يخنق سكان مدن كبرى مثل سياتل.

ويكافح رجال الإطفاء خصوصا حريق «فيرفيو فاير»، في ضواحي لوس أنجليس، حيث تم إحراز تقدم كبير في مواجهته الإثنين و«موسكيتو فاير» في محيط ساكرامنتو.

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