49 جنديا أرمينيا قتلوا في المواجهات مع أذربيجان

القاهرة - بوابة الوسط

قتل 49 جنديا أرمينيا على الأقل في مواجهات حدودية هي الأكثر دموية مع أذربيجان منذ الحرب بين الدولتين الواقعتين في القوقاز في 2020، حسب ما أعلن رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان، الثلاثاء.

وقال باشينيان في خطاب أمام البرلمان في يريفان: «حتى الساعة، لدينا 49 (عسكريا) قُتلوا (...) وللأسف ليس هذا العدد النهائي»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

عودة الاشتباكات الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان

وصباح الثلاثاء، أعلنت أرمينيا وقوع اشتباكات على الحدود مع أذربيجان، مؤكدة أن قوات الأخيرة مدعومة بالمدفعية والطائرات المسيرة، تسعى إلى «التقدم» داخل الأراضي المتنازع عليها.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان نقلته «فرانس برس» إن «المعارك» تدور في عدة نقاط على الحدود و«العدو يحاول باستمرار التقدم»، مضيفة أن «القوات الأذربيجانية تواصل استخدام المدفعية وقذائف هاون وطائرات من دون طيار وبنادق من العيار الثقيل».

يشار إلى أن الطرفين خاضا مواجهات في إقليم قره باغ العام 2020، وانتهت بتوقيع الطرفين اتفاق وقف إطلاق النار، بعدما تمكن الجيش الأذري من إعادة السيطرة على مساحة واسعة من الإقليم.

موسكو ويريفان تتعهدان بـ«خطوات» لاستقرار الوضع

وتعهدت موسكو ويريفان باتخاذ خطوات «من أجل استقرار الوضع» على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، التي تشهد اشتباكات كبيرة، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية.

وقالت الوزارة إن وزير الدفاع الأرميني عرض في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي شويغو «الوضع الناتج عن العدوان الواسع النطاق لأذربيجان»، مضيفة أن الوزيرين «اتفقا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار الوضع»، وفق الوكالة الفرنسية.

تركيا تتهم أرمينيا بـ«استفزاز» أذربيجان

إلى ذلك، اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، أرمينيا بـ«استفزاز» أذربيجان، وذلك على خلفية استئناف المعارك العنيفة على الحدود بين البلدين.

وقال الوزير التركي في رسالة نشرها على موقع «تويتر»: «يجب على أرمينيا التوقف عن استفزازاتها والتركيز على مفاوضات السلام والتعاون مع باكو»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».