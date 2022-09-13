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تركيا تدعو أرمينيا إلى «التوقف عن استفزازاتها» ضد أذربيجان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 10:16 صباحا
تركيا تدعو أرمينيا إلى «التوقف عن استفزازاتها» ضد أذربيجان
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، (أرشيفية: الإنترنت)
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دعا وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، أرمينيا إلى «التوقف عن استفزازاتها» ضد أذربيجان، بعد استئناف المعارك العنيفة على الحدود بين البلدين.

وقال الوزير التركي في رسالة نشرها على موقع «تويتر»: «يجب على أرمينيا التوقف عن استفزازاتها والتركيز على مفاوضات السلام والتعاون مع باكو»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، تعهدت موسكو ويريفان باتخاذ خطوات «من أجل استقرار الوضع» على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، التي تشهد اشتباكات كبيرة، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية.

وقالت الوزارة إن وزير الدفاع الأرميني عرض في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي شويغو «الوضع الناتج عن العدوان الواسع النطاق لأذربيجان»، مضيفة أن الوزيرين «اتفقا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار الوضع»، وفق الوكالة الفرنسية.

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