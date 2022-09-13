رئيس الوزراء الأرميني يبحث مع بوتين وماكرون وبلينكن المواجهات الحدودية مع أذربيجان

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، لمطالبتهم بالرد على «عدوان» أذربيجان، حسبما أعلنت يريفان الثلاثاء.

وقال باشينيان في المحادثات المنفصلة إنه يأمل في «ردّ مناسب من المجتمع الدولي» بينما تتواصل المواجهات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وفقا لما نقلته وكالة «فرانس برس» عن بيان الحكومة الأرمينية.

اشتباكات حدودية

واندلعت الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حيث تدور المواجهات في عدة نقاط بالأراضي المتنازع عليها بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية أن القوات الأذربيجانية تتقدم مدعومة «بالمدفعية وقذائف هاون وطائرات بدون طيار وبنادق من العيار الثقيل».