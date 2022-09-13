مواجهات حدودية بين أرمينيا وأذربيجان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أرمينيا وقوع اشتباكات صباح الثلاثاء على الحدود مع أذربيجان، مؤكدة أن قوات الأخيرة مدعومة بالمدفعية والطائرات المسيّرة، تسعى إلى «التقدّم» داخل الأراضي المتنازع عليها.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان إن «المعارك» تدور في عدّة نقاط على الحدود و«العدو يحاول باستمرار التقدّم»، مضيفة أن «القوات الأذربيجانية تواصل استخدام المدفعية وقذائف هاون وطائرات بدون طيار وبنادق من العيار الثقيل»، حسب وكالة «فرانس برس».

يشار إلى أن الطرفين خاضا مواجهات في إقليم قره باغ العام 2020، وانتهت بتوقيع الطرفين اتفاق وقف إطلاق النار، بعدما تمكن الجيش الأذري من إعادة السيطرة على مساحة واسعة من الإقليم.