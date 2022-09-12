قائد العمليات الأميركية في الشرق الأوسط يطالب الدول باستعادة مواطنيها من مخيم الهول بسورية

القاهرة - بوابة الوسط

دعا قائد العمليات الأميركية في الشرق الأوسط مايكل كوريلا، من عمان الإثنين، إلى إعادة الأجانب المحتجزين في مخيم الهول المكتظ في شمال شرق سورية إلى بلدانهم من أجل إعادة دمجهم وتأهليهم.

ويعاني المخيم اكتظاظًا ووضعًا «كارثيًا» بحسب بعض المنظمات غير الحكومية، وتوترات أمنية بين نزلائه، ونزلاؤه بمعظمهم من أفراد عائلات عناصر في تنظيم «داعش»، وعدد كبير منهم أجانب، بالإضافة الى نازحين سوريين ولاجئين عراقيين، وفق «فرانس برس».

وتشرف على مخيم الهول قوات «سوريا الديموقراطية» التي يعد الأكراد عمودها الفقري، والتي كانت رأس حربة، بدعم من واشنطن، في دحر تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مساحات واسعة في شمال وشرق سورية بين 2014 و2019.

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وقال كوريلا، الذي زار المخيم قبل ثلاثة أيام، في مؤتمر صحفي عقده في مقر السفارة الأميركية في عمان، «أنا أشجع جميع البلدان التي لديها مواطنون في داخل المخيم على استعادتهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم». وأضاف: «المطلوب أن تتقدم هذه الدول وتقوم بعملها وتعيد مواطنيها إلى بلدانهم».

50% من سكان المخيم يرثون داعش

وأوضح كوريلا أن «عدد سكان المخيم الحالي يبلغ نحو 54 ألفًا، منهم نحو 27 ألف عراقي، أي نحو النصف، ونحو 18 ألف سوري ونحو 8500 أجنبي»، مشيرًا الى أنه يقصد بالأجانب أنهم «ليسوا عراقيين وليسوا سوريين».

وأضاف: «التحدي الآن يكمن في أن نحو 50% من سكان المخيم يرثون داعش ويؤمنون بأيديولوجيته الدنيئة، و50% هم أولئك الذين ليس لديهم مكان آخر للعيش ويرغبون في العودة إلى وطنهم». وتابع: «أعتقد أننا يجب أن ننظر إلى هذا الأمر بتعاطف، لأنه لا يوجد حل عسكري لهذا الأمر، أعتقد بأن الحل الوحيد يكمن في إعادة هؤلاء وإعادة تأهيلهم ودمجهم».

وأشار إلى أن العمل جارٍ «حاليًا على إعادة المعتقلين العراقيين ومقاتلي داعش إلى العراق من سكان المخيم»، مضيفًا: «نعمل مع الدولة العراقية لتسريع العملية».

وسلمت الإدارة الذاتية الكردية الحكومة العراقية نحو 700 شخص، غالبيتهم من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية ممن كانوا محتجزين داخل مخيم الهول، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤول كردي في 12 أغسطس الماضي.

أوضاع «كارثية» في مخيم الهول

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، لا يتعدى عدد الجهاديين الأميركيين من رجال ونساء الذين تحتجزهم قوات «سوريا الديمقراطية» عدد أصابع اليدين. ورغم النداءات المتكررة وتحذير منظمات دولية من أوضاع «كارثية» في مخيم الهول، ترفض غالبية الدول استعادة مواطنيها.

وأعلنت قوات «سوريا الديموقراطية»، الخميس، مقتل اثنين من عناصرها خلال اشتباكات مع خلية مسلحة تابعة لتنظيم «داعش» حاولت الفرار من مخيم الهول.

وكانت «قوات سوريا الديمقراطية» أطلقت قبل أسبوعين عملية أمنية داخل المخيم، على خلفية ازدياد التوتر والاعتداءات داخله. وأعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن، في بيان الأربعاء، أن العملية الأمنية أسفرت عن توقيف العشرات من عناصر التنظيم، وتفكيك الشبكات الرئيسية التابعة له.

وتمكنت قوات «سوريا الديمقراطية»، وفق بيان التحالف، في الخامس من الشهر الحالي من «تحرير أربع نساء في المخيم تم العثور عليهن داخل أنفاق، وهن مقيدات بسلاسل وتعرضن للتعذيب من مناصري التنظيم».

وقال مدير اتصالات القيادة المركزية الأميركية العقيد جو بوتشينو، في بيان الأربعاء، إن قواته قدمت «المشورة والمساعدة والتمكين لقوات سوريا الديمقراطية».