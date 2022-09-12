وفاة الملكة البريطانية تعيد إحياء الجدل حول الماضي الاستعماري في أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

من كينيا إلى نيجيريا وصولًا إلى جنوب أفريقيا وأوغندا، توالت التعازي وفعاليات الحداد إلى جانب ذكريات زياراتها إلى أفريقيا خلال العقود السبعة التي أمضتها على العرش، لكن وفاة الملكة إليزابيث الثانية أعادت أيضًا إحياء الجدل الحساس حول الماضي الاستعماري في أفريقيا.

جاءت وفاتها في وقت تتعرض فيه الدول الأوروبية لضغوط لتقويم تاريخها الاستعماري، والتكفير عن جرائم الماضي وإعادة القطع الأثرية الأفريقية المسروقة التي يحتفظ بها منذ سنوات في متاحف من لندن إلى باريس، وفق «فرانس برس».

وكان الرئيس النيجيري محمد بخاري، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا من بين الذين قدموا تعازيهم بخسارة «أـيقونة». لكن عديد الأفارقة توقفوا أكثر عند مآسي الحقبة الاستعمارية بما يشمل أحداثًا وقعت في العقد الأول من حكمها.

عشرة آلاف قتيل في كينيا لتنال استقلالها

نالت كينيا استقلالها عن بريطانيا في 1963 بعد تمرد استمر ثماني سنوات خلف عشرة آلاف قتيل على الأقل. وافقت بريطانيا العام 2013 على التعويض عن خمسة آلاف كيني عانوا تجاوزات خلال انتفاضة ماو ماو، في صفقة قيمتها نحو 20 مليون جنيه استرليني (23 مليون دولار).

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وكتبت «ذي ديلي نايشن»، أكبر جريدة في كينيا، في افتتاحية في نهاية الأسبوع إن «الملكة تترك إرثًا متفاوتًا من قمع وحشي لكينيين في بلادهم وعلاقات مفيدة للطرفين». وكانت إليزابيث الثانية تزور كينيا في 1952 حين توفي والدها وأصبحت ملكة.

وأضافت الجريدة: «ما تبع ذلك كان فصلًا دمويًا في تاريخ كينيا مع فظاعات ارتكبت ضد شعب كانت خطيئته الوحيدة المطالبة بالاستقلال». وقالت: «في حين أن العلاقات مع بريطانيا كانت مفيدة، من الصعب نسيان هذه الفظاعات».

كنوز حرب بيافرا

كجزء من أعمال التحسين الأخيرة لعلاقات الماضي، شهدت نيجيريا وبنين المجاورة، قيام فرنسا وبريطانيا بإعادة أول دفعة من آلاف القطع الأثرية التي نهبت خلال الحقبة الاستعمارية.

تم نهب ما تسميه نيجيريا «برونزيات بنين»، وهي لوحات معدنية ومنحوتات تعود إلى القرنين السادس عشر والثامن عشر، من قصر مملكة بنين القديمة وانتهت في متاحف في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا. وقال بخاري إن تاريخ البلاد «لن يكتمل دون فصل عن الملكة إليزابيث الثانية».

وفيما أشاد البعض بدورها الذي أدى إلى استقلال نيجيريا، أشار آخرون إلى أنها كانت رئيسة الدولة عندما دعمت بريطانيا الجيش النيجيري خلال الحرب الأهلية في البلاد.

توفي أكثر من مليون شخص بين العامين 1967 و1970، معظمهم من المجاعة والمرض خلال الحرب بعدما أعلن ضباط من إتنية الـ«إيبو» الاستقلال في جنوب شرق البلاد.

إبادة جماعية برعاية حكومة

وقال أوجو آنيا الأستاذ النيجيري الأصل المقيم في الولايات المتحدة، في إشارة على «تويتر» إلى حرب بيافرا إنه «إذا كان أي شخص يتوقع مني التعبير عن أي شيء غير الازدراء للعاهل الذي أشرف على إبادة جماعية برعاية حكومة... فهو يحلم»، ما أثار جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

تم التعبير عن ردود فعل متفاوتة مماثلة في جنوب أفريقيا، حيث وصف الرئيس سيريل رامابوزا الملكة بأنها شخصية «استثنائية». لكن حركة مقاتلي الحرية الاقتصادية المعارضة كانت أكثر رفضًا وتذكرت عقودًا من التمييز العنصري الذي كانت فيه بريطانيا، المستعمرة سابقًا، في معظم الأحيان سلبية.

وقالت الحركة في بيان: «نحن لا نحزن على وفاة إليزابيث لأنه بالنسبة إلينا وفاتها تذكر بفترة مأساوية جدًا في هذا البلد وتاريخ أفريقيا».

دمج المملكة في الإمبراطورية البريطانية

في أوغندا، ذهب البعض إلى أبعد من ذلك، مستذكرين حاكم مملكة بونيورو، أوموكاما كاباليغا، الذي قاوم الحكم البريطاني في أواخر سنوات 1890.

تم خلعه ونفيه إلى جزر سيشل ثم جرى دمج المملكة في الإمبراطورية البريطانية. وقال تشارلز روموشانا، مدير الاستخبارات السابق وهو الآن محلل سياسي، «بقدر ما كانت الملكة قادرة على الحفاظ على تماسك المستعمرات البريطانية السابقة، إلا أنها لم تعالج بشكل كافٍ مواطن الظلم في بعض الدول مثل أوغندا».

الشهر الماضي، دعت جمعية السياحة الأوغندية إلى تشكيل لجنة لقيادة إعادة القطع الأثرية الأوغندية من متاحف بريطانية وأجنبية أخرى، بما يشمل 300 قطعة من بونيورو بحسب البرلمان.

استغلال فترة حكم الملكة إليزابيث

وقال تشارلز أونيانغو-أوبو، الكاتب ومنتقد الحكومة الأوغندية على «تويتر»، إن عديد القادة الأفارقة الذين حكموا لفترة طويلة استغلوا فترة حكم الملكة إليزابيث التي استمرت 70 عامًا لتبرير بقائهم في السلطة لعقود. وأضاف: «الآن بعد أن توفيت، هم يسعون جاهدين لتعلم كيفية جعل قضيتهم مقنعة في صيغة الماضي».

طرح موكوما وا نغوغي نجل الكاتب الكيني الشهير نغوغي وا ثيونغ أو، وهو كاتب روائي أيضًا وأستاذ محاضر باللغة الإنجليزية في جامعة كورنيل، تساؤلات أيضًا حول إرث الملكة في أفريقيا.

وكتب على «تويتر»: «لو كانت الملكة اعتذرت عن العبودية والاستعمار الجديد، وحضت العرش على تقديم تعويضات عن ملايين الأرواح التي سقطت باسمهم، فربما كنت سأفعل الشيء الإنساني وأشعر بالحزن». وأضاف: «بصفتي كينيًا، لا أشعر بأي شيء. هذه المسرحية سخيفة».