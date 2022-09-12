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لماذا رفض رؤساء بلديات في فرنسا تنكيس الأعلام حدادا على ملكة بريطانيا؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 04:39 مساء
لماذا رفض رؤساء بلديات في فرنسا تنكيس الأعلام حدادا على ملكة بريطانيا؟
تنكيس العلم الفرنسي فوق بوابة قصر الإليزيه الرئاسي. (الإنترنت)
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رفض عديد رؤساء البلديات في فرنسا تنكيس العلم الفرنسي حدادًا على ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وقالوا إن هذا الطلب «لا يتوافق مع الجمهورية الفرنسية».

بعد وفاة الملكة، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنكيس العلم الفرنسي في يومي إعلان وفاتها وجنازتها. وأيدت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن هذا الطلب بإرسال رسالة إلى رؤساء بلديات فرنسا، وفق «مونت كارلو».

لكن الطلب قوبل باستهجان الكثيرين من رؤساء البلديات حتى أن بعضهم اعتبره «غير مفهوم»ن ومتعارضًا بأي حال مع «جمهورية ديمقراطية» دون نظام ملكي.

هل تقيم جمهوريتنا تمييزًا لصالح ملكة؟
وأعرب عديد رؤساء البلديات عن معارضتهم على الشبكات الاجتماعية، حيث قال اليساري باتريك بروازي رئيس بلدية «فاش تومونيل» شمال البلاد، إنه لن يطبق أوامر رئيسة الوزراء، وتساءل: «هل سنفعل ذلك لجميع رؤساء الدول الذين يموتون؟ هل تقيم جمهوريتنا تمييزًا لصالح ملكة هي في الوقت ذاته رئيسة كنيسة؟».

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وكذلك، فقد عارض الاشتراكي يان جالوت رئيس بلدية «بورجيه» (قرب باريس) تنكيس العلم، وقال على «تويتر»: «أحترم آلام أصدقائنا الإنجليز، لكنني لن أنكس الأعلام الفرنسية فوق مباني البلدية، وقلت لإليزابيت بورن إن هذا الطلب يبدو غير قابل للتصديق بالنسبة لي».

في معظم المدن والبلديات الفرنسية، من المفترض أن تكون الأعلام الفرنسية منكسة الإثنين 19 سبتمبر في يوم جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

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