عسكري إيطالي: هجوم كييف المضاد لن يؤدي إلى هزيمة روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

يرى رئيس الأركان السابق للقوات الجوية الإيطالية، الجنرال ليوناردو تريكاريكو، أن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا على القوات الروسية شرق البلاد، لن يؤدي إلى هزيمة وشيكة لموسكو.

وتابع تريكاريكو، في تصريحات لمجموعة «أدنكرونوس» الإعلامية الإيطالية، الإثنين، «لا أعتقد أن هناك ثورة، أو أننا أمام نقطة تحول حاسمة»، وفق وكالة «آكي» الإيطالية.

تحرك تكتيكي لن يؤدي إلى هزيمة روسية

وتابع تريكاريكو، وهو رئيس مؤسسة التحليل الاستخباراتي، الثقافي والاستراتيجي (Icsa)، «هذا الهجوم المضاد من قبل الأوكرانيين هو تحرك تكتيكي لن يؤدي إلى هزيمة روسية على المديين المتوسط أو القصير.. ومع ذلك، فنحن في مرحلة يستعيد فيها الأوكرانيون أراضيهم بسرعة كبيرة».

وأوضح أن «ذلك يرجع إلى عدة عوامل: التسلح مع التوجيه الدقيق، الاستخبارات التي تسمح باختيار أفضل للأهداف، التدريب الغربي سواء كان على صعيد استخدام الأسلحة أم تفسير العمليات الحربية»، مستدركًا: «لكن ليس هناك ما يبرر التفاؤل في هذه المرحلة، بل يجب توخي الحذر».

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وأضاف: «من الأفضل القلق من ناحية مرحلة حساسة كهذه، فلا تزال قدرة موسكو العسكرية قوية جدًا، وعلى وجه التحديد الآن، لأن روسيا وأوكرانيا في نقطة استنزاف كبيرة، وقد حان الوقت للفصل بينهما وقيادتهما إلى مفاوضات جادة لكيلا تفقد روسيا كرامتها».

وخلص الرئيس السابق لأركان القوات الجوية إلى القول، إن الرئيس الروسي فلاديمير «بوتين، سيبقى في الحقيقة محاورنا في مناطق أخرى مثل ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي، وإهانته تخاطر بعدم حصولنا على مساعدته بما يخص مصالحنا الوطنية».