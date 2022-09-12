Atwasat

عسكري إيطالي: هجوم كييف المضاد لن يؤدي إلى هزيمة روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 04:17 مساء
عسكري إيطالي: هجوم كييف المضاد لن يؤدي إلى هزيمة روسيا
رئيس الأركان السابق للقوات الجوية الإيطالية، الجنرال ليوناردو تريكاريكو. (آكي)
alwasat radio

يرى رئيس الأركان السابق للقوات الجوية الإيطالية، الجنرال ليوناردو تريكاريكو، أن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا على القوات الروسية شرق البلاد، لن يؤدي إلى هزيمة وشيكة لموسكو.

وتابع تريكاريكو، في تصريحات لمجموعة «أدنكرونوس» الإعلامية الإيطالية، الإثنين، «لا أعتقد أن هناك ثورة، أو أننا أمام نقطة تحول حاسمة»، وفق وكالة «آكي» الإيطالية.

تحرك تكتيكي لن يؤدي إلى هزيمة روسية
وتابع تريكاريكو، وهو رئيس مؤسسة التحليل الاستخباراتي، الثقافي والاستراتيجي (Icsa)، «هذا الهجوم المضاد من قبل الأوكرانيين هو تحرك تكتيكي لن يؤدي إلى هزيمة روسية على المديين المتوسط أو القصير.. ومع ذلك، فنحن في مرحلة يستعيد فيها الأوكرانيون أراضيهم بسرعة كبيرة».

وأوضح أن «ذلك يرجع إلى عدة عوامل: التسلح مع التوجيه الدقيق، الاستخبارات التي تسمح باختيار أفضل للأهداف، التدريب الغربي سواء كان على صعيد استخدام الأسلحة أم تفسير العمليات الحربية»، مستدركًا: «لكن ليس هناك ما يبرر التفاؤل في هذه المرحلة، بل يجب توخي الحذر».

- أوكرانيا تؤكد أنها استعادت 500 كيلومتر في جنوب البلاد

وأضاف: «من الأفضل القلق من ناحية مرحلة حساسة كهذه، فلا تزال قدرة موسكو العسكرية قوية جدًا، وعلى وجه التحديد الآن، لأن روسيا وأوكرانيا في نقطة استنزاف كبيرة، وقد حان الوقت للفصل بينهما وقيادتهما إلى مفاوضات جادة لكيلا تفقد روسيا كرامتها».

وخلص الرئيس السابق لأركان القوات الجوية إلى القول، إن الرئيس الروسي فلاديمير «بوتين، سيبقى في الحقيقة محاورنا في مناطق أخرى مثل ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي، وإهانته تخاطر بعدم حصولنا على مساعدته بما يخص مصالحنا الوطنية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة

«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة
«صباح الوسط»: ما هو الدعم الذي تقدمه التغذية العلاجية لمرضى السكري

«صباح الوسط»: ما هو الدعم الذي تقدمه التغذية العلاجية لمرضى السكري
لماذا رفض رؤساء بلديات في فرنسا تنكيس الأعلام حدادا على ملكة بريطانيا؟

لماذا رفض رؤساء بلديات في فرنسا تنكيس الأعلام حدادا على ملكة بريطانيا؟
برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية

برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية
«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس

«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس
كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي

كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي
باحثون يكتشفون خطوة أساسية في الإخصاب البشري

باحثون يكتشفون خطوة أساسية في الإخصاب البشري
الأمم المتحدة «متشائمة» بشأن المساواة بين الرجل والمرأة

الأمم المتحدة «متشائمة» بشأن المساواة بين الرجل والمرأة
لقطات مضيئة من نضال المصورات الصحفيات حول العالم

لقطات مضيئة من نضال المصورات الصحفيات حول العالم
بعد فوزه بـ«فلاشينغ ميدوز».. ألكاراس يصبح أصغر لاعب مصنف أول عالميا في تاريخ التنس

بعد فوزه بـ«فلاشينغ ميدوز».. ألكاراس يصبح أصغر لاعب مصنف أول عالميا في تاريخ ...
عشرات الفتيات الأفغانيات يتظاهرن احتجاجا على إغلاق «طالبان» مدارسهن الثانوية

عشرات الفتيات الأفغانيات يتظاهرن احتجاجا على إغلاق «طالبان» مدارسهن الثانوية
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار «الكونفدرالية»

«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار ...
المشاهد الأخيرة من رحلة وداع إليزابيث الثانية.. حشود متراصة وتأثر في إسكتلندا (صور)

المشاهد الأخيرة من رحلة وداع إليزابيث الثانية.. حشود متراصة وتأثر في إسكتلندا ...
اليمين المتشدد في إيطاليا يقترب من فوز سهل في الانتخابات التشريعية بزعامة ميلوني

اليمين المتشدد في إيطاليا يقترب من فوز سهل في الانتخابات التشريعية بزعامة ميلوني
انتهت عبر «WTV».. الأخضر 3 - 0 أهلي الخرطوم

انتهت عبر «WTV».. الأخضر 3 - 0 أهلي الخرطوم
أفكار جريئة في تصميم الأبواب

أفكار جريئة في تصميم الأبواب
ما سر حب الملكة إليزابيث لليبيا؟

ما سر حب الملكة إليزابيث لليبيا؟
جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا

جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوكرانيا تؤكد أنها استعادت 500 كيلومتر في جنوب البلاد
أوكرانيا تؤكد أنها استعادت 500 كيلومتر في جنوب البلاد
شولتس «يأسف» لغياب رد إيجابي من إيران بشأن الاتفاق النووي
شولتس «يأسف» لغياب رد إيجابي من إيران بشأن الاتفاق النووي
«إسرائيل» ستساعد ألمانيا على تعزيز دفاعاتها الجوية
«إسرائيل» ستساعد ألمانيا على تعزيز دفاعاتها الجوية
السويد بانتظار إعلان الفائز في معركة الانتخابات التشريعية المحتدمة
السويد بانتظار إعلان الفائز في معركة الانتخابات التشريعية ...
عسكري إيطالي: هجوم كييف المضاد لن يؤدي إلى هزيمة روسيا
عسكري إيطالي: هجوم كييف المضاد لن يؤدي إلى هزيمة روسيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل ......
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا...
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ساعة
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ......
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة القطارات
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة ......
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا...
المزيد
الملك تشارلز الثالث يتحدث أمام البرلمان للمرة الأولى: «أشعر بثقل التاريخ»
الملك تشارلز الثالث يتحدث أمام البرلمان للمرة الأولى: «أشعر ......
شاهد «تأبين الملكة»: تشارلز يقود الموكب المرافق لجثمان إليزابيث في إدنبرة
شاهد «تأبين الملكة»: تشارلز يقود الموكب المرافق لجثمان ......
لماذا رفض رؤساء بلديات في فرنسا تنكيس الأعلام حدادا على ملكة بريطانيا؟
لماذا رفض رؤساء بلديات في فرنسا تنكيس الأعلام حدادا على ملكة......
عسكري إيطالي: هجوم كييف المضاد لن يؤدي إلى هزيمة روسيا
عسكري إيطالي: هجوم كييف المضاد لن يؤدي إلى هزيمة روسيا...
السويد بانتظار إعلان الفائز في معركة الانتخابات التشريعية المحتدمة
السويد بانتظار إعلان الفائز في معركة الانتخابات التشريعية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط