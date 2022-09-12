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«إسرائيل» ستساعد ألمانيا على تعزيز دفاعاتها الجوية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 02:51 مساء
«إسرائيل» ستساعد ألمانيا على تعزيز دفاعاتها الجوية
مؤتمر صحفي مشترك بين أولاف شولتس ويائير لابيد, برلين 12 سبتمبر 2022. (DW)
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قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، في برلين اليوم الإثنين، إن ألمانيا ستعتمد على مساعدة «إسرائيل» في تعزيز قوتها للدفاع الجوي، ووصف نظام «آرو3» الصاروخي الذي طورته إسرائيل بأنه «يقدم أداء عاليا».

من جهته أكد لبيد بعد اجتماعه مع شولتس على هذا التعاون بالقول «إسرائيل.. ستلعب دورا في بناء قوة الدفاع الألمانية الجديدة، في مجال الدفاع الجوي بالأساس»، وفق وكالة «dw».

«الوقت حان لتجاوز المفاوضات الفاشلة»
أما بشأن موضوع البرنامج النووي الإيراني فقال المستشار شولتس اليوم، إنه لا يوجد سبب لرفض إيران مقترحات الدول الأوروبية بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم العام 2015، «من المؤسف أن طهران لم تستجب بعد بصورة إيجابية».

- شولتس «يأسف» لغياب رد إيجابي من إيران بشأن الاتفاق النووي

فيما دعا رئيس الوزراء يائير لبيد، متحدثا إلى جانب شولتس في برلين، إلى «تحرك جماعي لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية»، وقال إن الوقت قد حان لتجاوز المفاوضات السابقة الفاشلة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أرسلت إيران ردها الأخير على نص الاتحاد الأوروبي المقترح لإحياء اتفاقية 2015 التي وضعت طهران بموجبه قيودا على برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

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