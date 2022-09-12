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أوكرانيا تؤكد أنها استعادت 500 كيلومتر في جنوب البلاد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 01:23 مساء
أوكرانيا تؤكد أنها استعادت 500 كيلومتر في جنوب البلاد
قوات أوكرانية في مديتة بوتشا الأوكرانية. (الإنترنت)
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أكد الجيش الأوكراني الإثنين، أنه استعاد خلال هجومه المضاد المتواصل منذ أسبوعين، 500 كيلومتر مربع من القوات الروسية في منطقة خيرسون في جنوب البلاد، في أول تقييم رسمي بالأرقام للمكاسب الأوكرانية.

وقالت الناطقة باسم الجيش في جنوب أوكرانيا، ناتاليا غومينوك، «إنجازاتنا في الأسبوعين الأخيرين مقنعة.. حررنا 500 كيلومتر مربع» لا سيما بلدات فيسوكوبيليا وبيلوغيركا وسوخي وستافوك وميروليوبيفكا، وفق وكالة «فرانس برس».

- روسيا تؤكد أنها تقصف مناطق استعادتها أوكرانيا

من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية، في إيجازها الصحفي اليومي، أن قواتها الجوية والصاروخية والمدفعية «توجه ضربات دقيقة على وحدات واحتياطيي القوات المسلحة الأوكرانية» تشمل بلدتي كوبيانسك وإيزيوم.

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