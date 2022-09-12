روسيا تؤكد أنها تقصف مناطق استعادتها أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت روسيا الإثنين، أن قواتها تقصف مناطق في خاركيف استعادتها أوكرانيا في الأيام القليلة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع في إيجازها الصحفي اليومي، إن القوات الروسية الجوية والصاروخية والمدفعية «توجه ضربات دقيقة على وحدات واحتياطيي القوات المسلحة الأوكرانية» تشمل بلدتي كوبيانسك وإيزيوم، وفق وكالة «فرانس برس».

- الجيش الأوكراني يقول إنه «حرر خلال 24 ساعة» أكثر من 20 بلدة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الأوكراني، الإثنين، استعادة «أكثر من 20 بلدة»، خلال 24 ساعة في إطار هجومه المضاد على الجيش الروسي.

وقال الجيش الأوكراني، إنه على امتداد خط المواجهة «تمكنت القوات الأوكرانية من طرد العدو من أكثر من 20 بلدة» خلال 24 ساعة.