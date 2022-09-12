فرنسي متهم بالضلوع في هجمات باريس 2015 يرفض المثول أمام المحكمة ببلجيكا

القاهرة - بوابة الوسط

رفض الفرنسي صلاح عبد السلام، المسجون لضلوعه في هجمات باريس 2015، المثول أمام محكمة بلجيكية، الإثنين، في مستهل جلسات محاكمته لدوره في اعتداءات بروكسل العام 2016.

وقال المتهم البالغ 32 عاما للقاضي الذي يترأس الجلسة «طريقة معاملتك لنا غير عادلة»، وطلب مغادرة قفص الاتهام بعد دقائق قليلة على انعقاد الجلسة التمهيدية في المحاكمة المتوقع أن تستمر ثمانية أشهر على الأقل، وفق وكالة «فرانس برس».

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ويواجه تسعة عناصر، مفترضين من خلية تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، التي نفذت التفجيرات الانتحارية في بلجيكا في مارس 2016، وهجمات باريس في نوفمبر، اتهامات بالإرهاب.

المحاكمة الأكبر من نوعها أمام هيئة محلفين بلجيكية

وأدت هجمات بروكسل التي نفذها ثلاثة انتحاريين في مطار بروكسل، وفي محطة مترو أنفاق مكتظة، إلى مقتل 32 شخصا وجرح المئات، فيما سيُحاكم مشتبه به عاشر، يُعتقد أنه قُتل في معارك في سورية، غيابيا.

والمحاكمة هي الأكبر من نوعها أمام هيئة محلفين بلجيكية، ويتمثل فيها 960 مدعيا بالحق المدني في الجلسات التي تعقد في المقر السابق لحلف شمال الأطلسي والذي جرى تحويله إلى مجمع محاكم يخضع لتدابير أمنية مشددة.

وبعد الجلسة التمهيدية الإثنين، ستنعقد المحكمة مجددا في العاشر من أكتوبر لاختيار 12 عضوا لهيئة المحلفين و24 عضوا بديلا، وتبدأ الجلسات التي تعرض فيها الأدلة في 13 أكتوبر، وستستمر حتى يونيو 2023 على أقرب تقدير.