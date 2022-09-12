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إيران تفرج عن طاقم ناقلتي نفط يونانيتين محتجزتين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 11:16 صباحا
إيران تفرج عن طاقم ناقلتي نفط يونانيتين محتجزتين
ناقلة النفط «إيس إينرجي»، التي ترفع علم ليبيريا، تنقل النفط الخام من ناقة النفط التي ترفع علم إيران لانا قبالة سواحل كاريستوس على جزيرة إيفيا ال. (رويترز)
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قال اتحاد بحارة السفن التجارية اليوناني، إن إيران وافقت على الإفراج عن طواقم ناقلتين يونانيتين احتجزتهما خلال مايو الماضي، في الخليج ردا على مصادرة الولايات المتحدة النفط من ناقلة ترفع العلم الإيراني في اليونان.

وتسببت القضية في توتر العلاقات بين أثينا وطهران مع تصاعد التوتر بين الأخيرة وواشنطن، وفق وكالة «رويترز».

واحتجزت اليونان ناقلة النفط «لانا» التي ترفع العلم الإيراني، التي كانت تعرف سابقا باسم بيجاس، في أبريل وظلت محتجزة لشهور، وصادرت الولايات المتحدة جزءا من شحنتها النفطية بسبب العقوبات.

الإفراج عن الناقلة «لانا»
وجرى الإفراج عن الناقلة لانا، التي كانت تعاني من مشاكل في المحرك، رسميا في يوليو، وهي راسية قبالة بيرايوس، منذ ذلك الحين، واستعادت شحنة النفط التي صادرتها الولايات المتحدة ومن المتوقع أن تبحر عائدة إلى إيران.

- «الحرس الثوري» الإيراني يحتجز ناقلتي نفط يونانيتين في الخليج

وقال الاتحاد في بيان على موقعه على الإنترنت الأحد، إن طهران وافقت على استبدال طاقم الناقلتين، مما يسمح لهما بالعودة إلى بلديهما قريبا.

وذكر الاتحاد أنه لم يتضح متى سيتم الإفراج عن الناقلتين اليونانيتين، اللتين ما زالتا في مياه الخليج بالشرق الأوسط.

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