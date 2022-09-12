الأمم المتحدة تدين «ترهيب» روسيا لمعارضي الحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

نددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الإثنين، بـ«الترهيب» الذي يتعرض له معارضو الحرب على أوكرانيا في روسيا، وبـ«أشكال الرقابة» المختلفة السارية في البلاد.

وقالت المفوّضة السامية لحقوق الإنسان بالإنابة ندى الناشف، في افتتاح الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان، إن في روسيا «الترهيب وإجراءات القمع والعقوبات في حق الأشخاص الذين يعبرون عن معارضتهم للحرب في أوكرانيا تقوّض ممارسة الحريات الأساسية المضمونة في الدستور، لاسيما الحق بحرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات»، بحسب وكالة «فرانس برس».