Atwasat

عشرات الفتيات الأفغانيات يتظاهرن احتجاجا على إغلاق «طالبان» مدارسهن الثانوية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 سبتمبر 2022, 10:10 مساء
عشرات الفتيات الأفغانيات يتظاهرن احتجاجا على إغلاق «طالبان» مدارسهن الثانوية
شابات أفغانيات تتظاهرن ضد إغلاق الثانويات في العاصمة كابل. (الإنترنت)
alwasat radio

تظاهرت عشرات الفتيات في مدينة شرق أفغانستان احتجاجًا على إغلاق سلطات طالبان مدارسهن الثانوية بعد أيام قليلة على استئناف الحصص الدراسية فيها، وفق ما أفاد سكان ونشطاء.

الأسبوع الماضي، استؤنف التدريس في خمس مدارس ثانوية عامة للبنات في ولاية بكتيا في شرق أفغانستان تجاوبًا مع إصرار مئات الطالبات اللواتي حُرمن من التعليم بعد أن أغلقت حركة طالبان الصروح التعليمية للفتيات، بحسب «مونت كارلو».

لكن مع عودة الطالبات السبت إلى مدارسهن في غارديز، عاصمة الولاية، أُبلغن بوجوب العودة إلى منازلهن، وفق ما أفادت ناشطة في الدفاع عن حقوق النساء وسكان.

لم يسمحوا للطالبات بدخول المدارس
وقالت الناشطة ياسمين التي نظّمت التحرك الاحتجاجي «صباح اليوم عندما لم يسمحوا للطالبات بدخول المدارس، نظّمنا تحركًا احتجاجيًا». وشاركت الفتيات بالزي المدرسي وهو وشاح أبيض للرأس وسروال وقميص أسودان، في مسيرة في وسط غارديز احتجاجًا على إغلاق مدارسهن.

-  مقتل عالم دين داعم لطالبان في تفجير مسجد هرات بأفغانستان
-  مصادر: تمديد «محتمل» لإعفاءات حظر السفر على مسؤولين في طالبان

وتقع أربع من المدارس التي أعيد فتحها في غارديز فيما تقع الخامسة في سمكاني. وبعد أن استولت على السلطة في أغسطس 2021، فرضت طالبان قيودا مشددة على الفتيات والنساء لتتماشى مع مفهومها الصارم للإسلام، عبر استبعادهن من الحياة العامة.

إغلاق جميع المدارس الثانوية للفتيات
وفي مارس، أمرت بإغلاق جميع المدارس الثانوية للفتيات، بعد ساعات فقط على إعادة فتحها. والسبت جرى تداول صور لمسيرة الطالبات في وسط المدينة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت ياسمين إن حركة «طالبان لم تسمح لأحد بالتقاط صور للتحرك الاحتجاجي. في الواقع حطّموا هواتف خلوية لبعض المحتجات». وأكد اثنان من سكان المدينة أن التحرك الاحتجاجي الذي مُنع الصحفيون من تغطيتهن، نظّم بالفعل.

ويشدد مسؤولون على أن حظر تعليم الفتيات هو «مسألة تقنية» وأن الحصص التعليمية ستُستأنف حين يجري إقرار منهج يستند الى الشريعة الإسلامية.

حرمان ثلاثة ملايين فتاة في أفغانستان من التعليم الثانوي
ومع ذلك، ظلت بعض المدارس العامة مفتوحة في مناطق معينة من البلاد، بضغط من العائلات ووجهاء محليين. لكن مدارس البنات لا تزال مغلقة في غالبية الولايات الأفغانية، لا سيما في العاصمة كابل وقندهار، معقل طالبان.

والتعليم الثانوي محظور على نحو ثلاثة ملايين فتاة في أفغانستان بحسب تقديرات «صندوق الأمم المتحدة للطفولة» (يونيسف).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. الأخضر 3 - 0 أهلي الخرطوم

انتهت عبر «WTV».. الأخضر 3 - 0 أهلي الخرطوم
مقتل 11 زائرا إيرانيا وسائقهم بحادث سير في العراق

مقتل 11 زائرا إيرانيا وسائقهم بحادث سير في العراق
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري الأبطال

الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري الأبطال
أوكرانيا: الجنود الروس انسحبوا من مواقع استراتيجية في شرق البلاد

أوكرانيا: الجنود الروس انسحبوا من مواقع استراتيجية في شرق البلاد
شاهد: الصمت يرافق رحلة الملكة إليزابيث الثانية الأخيرة من بالمورال إلى ادنبره

شاهد: الصمت يرافق رحلة الملكة إليزابيث الثانية الأخيرة من بالمورال إلى ادنبره
ما سر حب الملكة إليزابيث لليبيا؟

ما سر حب الملكة إليزابيث لليبيا؟
جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا

جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا
لهذه الأسباب يريد الأميركيون الذهاب للقمر

لهذه الأسباب يريد الأميركيون الذهاب للقمر
لبنانيون يستعينون بالمغتربين ويبيعون مقتنياتهم لتوفير كلفة الطاقة الشمسية

لبنانيون يستعينون بالمغتربين ويبيعون مقتنياتهم لتوفير كلفة الطاقة الشمسية
(فيديو) بولندا تطيح بالبرازيل خارج مونديال الطائرة.. وتضرب موعدا مع إيطاليا في النهائي

(فيديو) بولندا تطيح بالبرازيل خارج مونديال الطائرة.. وتضرب موعدا مع إيطاليا في ...
ألمانيا.. تظاهرة تطالب برفع الأجور بنسبة 8% في قطاع الصناعة

ألمانيا.. تظاهرة تطالب برفع الأجور بنسبة 8% في قطاع الصناعة
وفاة رئيس مكتب تشغيل الكهرباء في درنة صعقا أثناء أداء عمله

وفاة رئيس مكتب تشغيل الكهرباء في درنة صعقا أثناء أداء عمله
تنصيب ملك بريطانيا الجديد.. من يشارك فيه وكيف يجري؟

تنصيب ملك بريطانيا الجديد.. من يشارك فيه وكيف يجري؟
وزارة التعليم تعلن آخر التفاصيل بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي

وزارة التعليم تعلن آخر التفاصيل بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي
فيضانات تهدد كاليفورنيا.. والحرائق متواصلة

فيضانات تهدد كاليفورنيا.. والحرائق متواصلة
مظاهرة في المغرب ضد التطبيع

مظاهرة في المغرب ضد التطبيع
فضحته كاميرات المراقبة.. ضبط شخص سرق 8 آلاف دينار من سيارة في بنغازي (فيديو)

فضحته كاميرات المراقبة.. ضبط شخص سرق 8 آلاف دينار من سيارة في بنغازي (فيديو)
تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا

تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوكرانيا: الجنود الروس انسحبوا من مواقع استراتيجية في شرق البلاد
أوكرانيا: الجنود الروس انسحبوا من مواقع استراتيجية في شرق البلاد
بوتين يحذر ماكرون من «عواقب كارثية» للهجمات على محطة زابوريجيا النووية
بوتين يحذر ماكرون من «عواقب كارثية» للهجمات على محطة زابوريجيا ...
الإليزيه: ماكرون طلب من بوتين سحب الأسلحة الروسية الثقيلة والخفيفة من موقع محطة زابوريجيا
الإليزيه: ماكرون طلب من بوتين سحب الأسلحة الروسية الثقيلة ...
بعد 21 عاما.. كيف أحيت الولايات المتحدة ذكرى ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر؟
بعد 21 عاما.. كيف أحيت الولايات المتحدة ذكرى ضحايا اعتداءات 11 ...
اليمين المتشدد في إيطاليا يقترب من فوز سهل في الانتخابات التشريعية بزعامة ميلوني
اليمين المتشدد في إيطاليا يقترب من فوز سهل في الانتخابات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل ......
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا...
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة القطارات
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة ......
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا...
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ساعة
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ......
المزيد
عشرات الفتيات الأفغانيات يتظاهرن احتجاجا على إغلاق «طالبان» مدارسهن الثانوية
عشرات الفتيات الأفغانيات يتظاهرن احتجاجا على إغلاق «طالبان» ......
زيلينسكي يحمِّل روسيا مسؤولية «الانقطاع الكامل للكهرباء» في شرق أوكرانيا
زيلينسكي يحمِّل روسيا مسؤولية «الانقطاع الكامل للكهرباء» في ......
المشاهد الأخيرة من رحلة وداع إليزابيث الثانية.. حشود متراصة وتأثر في إسكتلندا (صور)
المشاهد الأخيرة من رحلة وداع إليزابيث الثانية.. حشود متراصة ......
اليمين المتشدد في إيطاليا يقترب من فوز سهل في الانتخابات التشريعية بزعامة ميلوني
اليمين المتشدد في إيطاليا يقترب من فوز سهل في الانتخابات ......
بعد 21 عاما.. كيف أحيت الولايات المتحدة ذكرى ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر؟
بعد 21 عاما.. كيف أحيت الولايات المتحدة ذكرى ضحايا اعتداءات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط