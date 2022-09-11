عشرات الفتيات الأفغانيات يتظاهرن احتجاجا على إغلاق «طالبان» مدارسهن الثانوية

القاهرة - بوابة الوسط

تظاهرت عشرات الفتيات في مدينة شرق أفغانستان احتجاجًا على إغلاق سلطات طالبان مدارسهن الثانوية بعد أيام قليلة على استئناف الحصص الدراسية فيها، وفق ما أفاد سكان ونشطاء.

الأسبوع الماضي، استؤنف التدريس في خمس مدارس ثانوية عامة للبنات في ولاية بكتيا في شرق أفغانستان تجاوبًا مع إصرار مئات الطالبات اللواتي حُرمن من التعليم بعد أن أغلقت حركة طالبان الصروح التعليمية للفتيات، بحسب «مونت كارلو».

لكن مع عودة الطالبات السبت إلى مدارسهن في غارديز، عاصمة الولاية، أُبلغن بوجوب العودة إلى منازلهن، وفق ما أفادت ناشطة في الدفاع عن حقوق النساء وسكان.

لم يسمحوا للطالبات بدخول المدارس

وقالت الناشطة ياسمين التي نظّمت التحرك الاحتجاجي «صباح اليوم عندما لم يسمحوا للطالبات بدخول المدارس، نظّمنا تحركًا احتجاجيًا». وشاركت الفتيات بالزي المدرسي وهو وشاح أبيض للرأس وسروال وقميص أسودان، في مسيرة في وسط غارديز احتجاجًا على إغلاق مدارسهن.

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وتقع أربع من المدارس التي أعيد فتحها في غارديز فيما تقع الخامسة في سمكاني. وبعد أن استولت على السلطة في أغسطس 2021، فرضت طالبان قيودا مشددة على الفتيات والنساء لتتماشى مع مفهومها الصارم للإسلام، عبر استبعادهن من الحياة العامة.

إغلاق جميع المدارس الثانوية للفتيات

وفي مارس، أمرت بإغلاق جميع المدارس الثانوية للفتيات، بعد ساعات فقط على إعادة فتحها. والسبت جرى تداول صور لمسيرة الطالبات في وسط المدينة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت ياسمين إن حركة «طالبان لم تسمح لأحد بالتقاط صور للتحرك الاحتجاجي. في الواقع حطّموا هواتف خلوية لبعض المحتجات». وأكد اثنان من سكان المدينة أن التحرك الاحتجاجي الذي مُنع الصحفيون من تغطيتهن، نظّم بالفعل.

ويشدد مسؤولون على أن حظر تعليم الفتيات هو «مسألة تقنية» وأن الحصص التعليمية ستُستأنف حين يجري إقرار منهج يستند الى الشريعة الإسلامية.

حرمان ثلاثة ملايين فتاة في أفغانستان من التعليم الثانوي

ومع ذلك، ظلت بعض المدارس العامة مفتوحة في مناطق معينة من البلاد، بضغط من العائلات ووجهاء محليين. لكن مدارس البنات لا تزال مغلقة في غالبية الولايات الأفغانية، لا سيما في العاصمة كابل وقندهار، معقل طالبان.

والتعليم الثانوي محظور على نحو ثلاثة ملايين فتاة في أفغانستان بحسب تقديرات «صندوق الأمم المتحدة للطفولة» (يونيسف).