زيلينسكي يحمِّل روسيا مسؤولية «الانقطاع الكامل للكهرباء» في شرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

حمّل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا، الأحد، مسؤولية انقطاع الكهرباء في شرق أوكرانيا، متهمًا موسكو بأنها تعمدت استهداف بنى تحتية مدنية.

وقال زيلينسكي في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي «انقطاع كامل للكهرباء في منطقتي خاركيف ودونيتسك، وانقطاع جزئي في مناطق زابوريجيا ودنيبروبيتروفسك وسومي»، متهمًا «الإرهابيين الروس». وأضاف «لا منشآت عسكرية. الهدف هو حرمان الناس النور والتدفئة»، بحسب «فرانس برس».

وفي سياق متصل، أعلنت أوكرانيا، الأحد، أن قواتها أجبرت الجنود الروس على الانسحاب من مواقع استراتيجية في شرق البلاد، بعدما تحدثت موسكو عن عملية انسحاب نتيجة هجوم كييف المضاد واسع النطاق، في الأثناء، ذكرت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية أنه جرى إغلاق آخر مفاعل في محطة زابوريجيا الخاضعة لسيطرة القوات الروسية والتي تعد الأكبر في أوروبا وتتسلط أنظار المجتمع الدولي عليها، كإجراء احترازي.

عملية المقاومة الأوكرانية فاجأت الجيش الروسي

ويبدو أن سرعة عملية المقاومة الأوكرانية فاجأت الجيش الروسي فنجحت في إعادة مساحات واسعة من الأراضي التي سيطرت عليها روسيا على مدى شهور إلى قبضة أوكرانيا، وشوهدت صناديق ذخيرة ومعدات عسكرية مهجورة متناثرة في مناطق غادرتها القوات الروسية، بحسب صور نشرها الجيش الأوكراني.

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وأفاد الجيش الأوكراني في تعميم بشأن الوضع الميداني الأحد الذي يصادف مرور 200 يوم على بدء الغزو الروسي، أن «تحرير المستوطنات جار في منطقتي كوبيانسك وإيزيوم التابعتين لمنطقة خاركيف»، ويعد الموقعان مركزين لوجستيين مهمين تعتمد روسيا عليهما في إيصال الإمدادات إلى مواقعها على الجبهة شرقا. ولفت مراقبون عسكريون إلى أن استعادة أوكرانيا لهما سيسدد ضربة موجعة لطموحات موسكو العسكرية في خاركيف.

العلم الأوكراني يعود إلى تشالوفسكي

أعلن قائد الجيش الأوكراني، صباح الأحد، أن قواته استعادت من القوات الروسية مناطق يتجاوز مجموع مساحتها ثلاثة آلاف كيلومتر مربّع منذ بدء الهجوم المضاد مطلع الشهر، وهذا الرقم أكبر بنسبة الثلث من إجمالي المساحة التي أعلن عنها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت متأخر السبت. وأعلن الأحد أن القوات الأوكرانية سيطرت على قرية تعد حوالي 4000 نسمة بين خاركيف وإيزيوم، وقال في تسجيل مصوّر نُشر على الإنترنت «عاد العلم الأوكراني العظيم إلى تشالوفسكي. وسيكون الحال كذلك في كل مكان. سنطرد المحتلين من كل بلدة وقرية أوكرانية».

وأشاد مسؤولون أوكرانيون نهاية الأسبوع بالوتيرة «المذهلة» للهجوم المضاد بينما استغل وزير الخارجية دميترو كوليبا هذا الزخم الأحد لمناشدة الحلفاء الغربيين إرسال مزيد من الأسلحة المتطورة، وقال كوليبا «الأسلحة، الأسلحة، الأسلحة كانت على أجندتنا منذ الربيع. أنا ممتن للشركاء الذين استجابوا لدعوتنا: نجاحات أوكرانيا في ساحة المعركة مشتركة بيننا»، وجاء في بيانه الذي نشر على موقع التواصل الاجتماعي أن «الإمدادات الفورية تقرّب النصر والسلام».