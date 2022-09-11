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المعارضة الكندية تنتخب زعيما جديدا لها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 سبتمبر 2022, 08:14 صباحا
المعارضة الكندية تنتخب زعيما جديدا لها
بيير بوالييفر في أوتاوا. 10 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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بعد نحو عام على فشلهم في الانتخابات التشريعية، انتخب المحافظون الكنديون زعيمًا جديدًا لهم مساء السبت، هو الشعبوي بيير بوالييفر الذي فرض نفسه على خصومه وسيكون على رأس التيار المعارض لرئيس الوزراء جاستن ترودو.

وشغل بوالييفر سابقًا منصب وزير في حكومة ستيفن هاربر وانتُخب نائبًا سبع مرات، وحصل على أكثر من 68.15% من نحو 400 ألف صوت في الجولة الأولى، متقدمًا بفارق كبير على منافسه الرئيسي، رئيس وزراء كيبيك السابق جان شاريست (16.07%)، وفق وكالة «فرانس برس».

وكان هناك ثلاثة مرشحين آخرين يتنافسون على قيادة هذا الحزب الذي يضم نحو 675 ألف عضو: النائبان الفدراليان ليزلين لويس وسكوت إيتشيسون، ورئيس البرلمان السابق في أونتاريو رومان بابر.

ووعد بوالييفر في كلمة، أمام نشطاء الحزب المجتمعين في العاصمة الكندية أوتاوا، بأنه «من خلال معالجة التضخم سنعيد لكم السيطرة على أموالكم وحياتكم».

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كما انتقد حكومة جاستن ترودو الليبرالية، واعدًا بتخفيضات ضريبية، وقال إن «العمل يبدأ هذه الليلة لاستبدال هذه الحكومة القديمة التي.. تقدِّم لكم القليل، بحكومة جديدة تضعكم في المقدمة: رواتبكم، معاشاتكم التقاعدية، منازلكم، وبلدكم».

المدافع القوي عن حركة سائقي الشاحنات
ويتحدر بوالييفر (43 عامًا) من كالغاري (ألبرتا، غرب) وقد ظهر خلال الشتاء الماضي بمظهر المدافع القوي عن حركة سائقي الشاحنات، التي هزت البلاد من خلال فرضها حصارًا على المؤسسات لمدة ثلاثة أسابيع في أوتاوا، للمطالبة خصوصًا برفع القيود الصحية المرتبطة بـ«كوفيد».

وإثر صدور النتائج هنأ ترودو بوالييفر على انتخابه، وقال على «تويتر»: «يتوجب علينا نحن البرلمانيين أن نعمل معًا لتحقيق نتائج للناس في جميع أنحاء البلاد.. الكنديون لا ينتظرون ولا يستحقون أقل من ذلك».

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