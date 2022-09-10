زيلينسكي: استعدنا 2000 كيلومتر من أراضينا.. والجيش الروسي يفر (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن الجيش الأوكراني استعاد «ألفي كيلومتر من الأراضي» في سبتمبر، مؤكدًا أن الجيش الروسي يتخذ «الخيار الصائب» بالفرار على وقع الهجوم الأوكراني المضاد في شمال شرق البلاد وجنوبها.

وقال زيلينسكي: «حتى الآن، منذ مطلع سبتمبر، تم تحرير نحوا ألفي كيلومتر. في الأيام الأخيرة، أظهر لنا الجيش الروسي أفضل ما لديه: ظهره. في أي حال، الفرار هو الخيار الصائب بالنسبة اليهم»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت موسكو، السبت، أنها «تعيد تجميع» قواتها في منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا بعدما أعلنت كييف أن جيشها حقق تقدمًا واسعًا في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الروسي منذ أشهر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «من أجل تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة لتحرير دونباس، اتُّخذ قرار بإعادة تجميع القوات الروسية المتمركزة في منطقتي بالاكليا وإيزيوم، لدعم الجهود على الجبهة في دونيتسك».

قتال عنيف بين القوات الروسية والأوكرانية

وأفاد قيادي انفصالي موالٍ لروسيا في شرق أوكرانيا، السبت، أن منطقته تشهد قتالًا عنيفًا بين القوات الروسية والأوكرانية، في وقت أعلنت كييف إحراز تقدم بعد شنها هجومًا مضادًا. وقال دنيس بوشيلين إن الوضع في مدينة ليمان في منطقة دونيتسك «صعب جدًا»، لافتًا إلى معارك في «عدد آخر من البلدات»، خصوصًا في الجزء الشمالي من المنطقة.

- روسيا تعيد «تجميع» قواتها بعد إعلان كييف إحراز تقدم في الشرق

- أوكرانيا تعلن استعادة بلدة كوبيانسك من الروس

وقالت الناطقة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني، نتاليا غومينوك لوسائل إعلام محلية: «جنودنا يتقدمون على طول خطوط الجبهة الجنوبية في مختلف القطاعات بين كيلومترين وعشرات الكيلومترات»، وذلك حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأعلن الجيش الأوكراني، السبت، أنه دخل بلدة كوبيانسك (شرق أوكرانيا) المهمة للإمدادات، التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ عدة أشهر.

أوكرانيا: بلدة كوبيانسك ستظل تابعة لنا

وكشفت القوات الخاصة الأوكرانية صورًا على مواقع التواصل الاجتماعي تقول إنها لعناصرها في كوبيانسك «التي كانت وستظل أوكرانية». ونشر مسؤول إقليمي صورة منفصلة لجنود أوكرانيين في البلدة الأوكرانية البالغ عدد سكانها نحو 27 ألف نسمة، وكتب: «كوبيانسك هي أوكرانيا».

وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قوات بلاده استعادت 30 بلدة من القوات الروسية في شمال شرق البلاد، حيث أرسلت موسكو تعزيزات لمواجهة هذا الهجوم.