إيران: بيان الدول الأوروبية بشأن الاتفاق النووي «غير بناء»

القاهرة - بوابة الوسط

رأت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، أن بيان الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بشأن مباحثات إحياء الاتفاق النووي «غير بناء» و«مؤسف»، محذرة إياها من «تدمير» المسار الدبلوماسي.

وقال الناطق باسم الوزارة ناصر كنعاني، في بيان تعليقًا على الموقف الأوروبي «غير البناء»، إنه «من المفاجئ والمؤسف، بينما تستمر التفاعلات الدبلوماسية وتبادل الرسائل بين الأطراف المفاوضين ومنسق المباحثات من أجل إنجاز المباحثات، أن تصدر الدول الأوروبية الثلاث بيانًا كهذا»، معتبرًا أنه يشكل «انحرافًا عن مقاربة مثمرة في المفاوضات»، وفق «فرانس برس».

وأعربت قوى أوروبية، السبت، عن «شكوك جدية» في مدى صدق إيران في السعي للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، محذرة من أن موقف طهران يقوض احتمالات إحياء اتفاق 2015.

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وبدا أن المفاوضين الأوروبيين يحققون تقدمًا باتجاه إحياء اتفاق العام 2015 مع موافقة إيران إلى حد كبير على نص المقترح النهائي. لكن درجة التفاؤل تراجعت عندما أرسلت الولايات المتحدة ردها الذي ردت عليه إيران بدورها، بحسب «فرانس برس».

«الحد الأقصى لمرونة» القوى الأوروبية

وفي بيان مشترك السبت، قالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا إن المقترح النهائي الذي طُرح على طهران يمثل «الحد الأقصى لمرونة» القوى الأوروبية بشأن الملف.

وأضافت: «للأسف، اختارت إيران عدم استغلال هذه الفرصة الدبلوماسية الحاسمة»، مشيرة إلى أن طهران «تواصل بدلًا عن ذلك التصعيد في برنامجها النووي بشكل يتجاوز أي مبرر مدني معقول».

وأعادت طهران طرح مسائل مرتبطة بتعهداتها الملزمة قانونًا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي جرى التوصل إليها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأفادت الدول الثلاث بأن «هذا الطلب الأخير يثير شكوكًا جدية في نوايا إيران ومدى التزامها التوصل إلى نتيجة ناجحة في ما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة».