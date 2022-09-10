غوتيريس عن فيضانات باكستان: لم أشاهد يوما كارثة مناخية بهذا الحجم

القاهرة - بوابة الوسط

صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، السبت، بأنه لم يسبق أن رأى «كارثة مناخية» بمستوى الخراب الناجم عن الفيضانات في باكستان.

وقال غوتيريس، خلال مؤتمر صحفي عقده في كراتشي بعد معاينته مناطق غمرتها المياه في جنوب باكستان، «رأيت الكثير من الكوارث الإنسانية في العالم، لكنني لم أشاهد يومًا كارثة مناخية بهذا الحجم»، مضيفًا: «لا أجد كلامًا لوصف ما شاهدته اليوم»، بحسب «فرانس برس».

وبدأ الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعة، زيارة لباكستان تستمر يومين وتأمل السلطات أن تحمل الأسرة الدولية، على زيادة دعمها لمساعدة البلاد على مواجهة الأزمة الإنسانية الناتجة عن الفيضانات. وغمرت المياه ثلث مساحة باكستان بعد أشهر من الأمطار الغزيرة، التي وصفها غوتيريس الأسبوع الماضي بـ«موسم كارثي».

10 مليارات دولار لإصلاح أو إعادة بناء البنى التحتية

وتقدر الحكومة الباكستانية الحاجات بما لا يقل عن عشرة مليارات دولار لإصلاح أو إعادة بناء البنى التحتية المتضررة أو المدمرة، وهو مبلغ لا يمكن لباكستان جمعه وحدها في وقت تواجه أعباء ديون فادحة.

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لكن قبل التخطيط لإعادة البناء، تقضي الأولوية بتأمين الطعام والمأوى لملايين الأشخاص الذين اضطروا إلى النزوح جراء الأمطار.

باكستان لم تشهد أمطارا بهذه الغزارة منذ 3 عقود

وأوضح غوتيريس، في تغريدة من الطائرة التي كانت تنقله أنه يريد «الوقوف مع الناس في لحظة صعبة، تشجيع الدعم الدولي ولفت انتباه العالم إلى العواقب الكارثية للتغير المناخي».

وسيزور السبت، مناطق الجنوب التي غمرتها الفيضانات، ومدينة موهنغو دارو التاريخية المدرجة على قائمة الـ«يونيسكو» للتراث العالمي والمهددة بالمياه.

ويعتبر موسم الأمطار الذي يستمر عادة من يونيو إلى سبتمبر، أساسيًا لري المزروعات وإعادة تشكل موارد المياه في شبه القارة الهندية.. لكن باكستان لم تشهد أمطارًا بهذه الغزارة منذ ثلاثة عقود على الأقل.

الفيضانات الكاسحة تغزو إسلام آباد

وتعزو إسلام آباد الفيضانات الكاسحة التي طالت أكثر من 33 مليون نسمة إلى التغير المناخي الذي يزيد من وتيرة وشدة الظواهر المناخية القصوى في جميع أنحاء العالم. وسبق أن واجه البلد هذه السنة موجة حر تخطت أحيانًا 50 درجة مئوية، وحرائق غابات مدمرة وفيضانات كاسحة نتيجة ذوبان الكتل الجليدية السريع.

وباكستان مسؤولة عن أقل من 1% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، لكنها في المرتبة الثامنة بين الدول التي تواجه أكبر خطر نتيجة الظواهر المناخية القصوى، وفق دراسة أجرتها منظمة «جيرمان ووتش» غير الحكومية.

وبدأت المساعدة تصل في إطار خطة طوارئ للأشهر الستة المقبلة أعدتها الحكومة الباكستانية والأمم المتحدة بعد توجيه نداء لجمع هبات بقيمة 160 مليون دولار في نهاية أغسطس.