Atwasat

غوتيريس عن فيضانات باكستان: لم أشاهد يوما كارثة مناخية بهذا الحجم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 سبتمبر 2022, 04:38 مساء
غوتيريس عن فيضانات باكستان: لم أشاهد يوما كارثة مناخية بهذا الحجم
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال زيارة لباكستان. (الإنترنت)
alwasat radio

صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، السبت، بأنه لم يسبق أن رأى «كارثة مناخية» بمستوى الخراب الناجم عن الفيضانات في باكستان.

وقال غوتيريس، خلال مؤتمر صحفي عقده في كراتشي بعد معاينته مناطق غمرتها المياه في جنوب باكستان، «رأيت الكثير من الكوارث الإنسانية في العالم، لكنني لم أشاهد يومًا كارثة مناخية بهذا الحجم»، مضيفًا: «لا أجد كلامًا لوصف ما شاهدته اليوم»، بحسب «فرانس برس».

وبدأ الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعة، زيارة لباكستان تستمر يومين وتأمل السلطات أن تحمل الأسرة الدولية، على زيادة دعمها لمساعدة البلاد على مواجهة الأزمة الإنسانية الناتجة عن الفيضانات. وغمرت المياه ثلث مساحة باكستان بعد أشهر من الأمطار الغزيرة، التي وصفها غوتيريس الأسبوع الماضي بـ«موسم كارثي».

10 مليارات دولار لإصلاح أو إعادة بناء البنى التحتية
وتقدر الحكومة الباكستانية الحاجات بما لا يقل عن عشرة مليارات دولار لإصلاح أو إعادة بناء البنى التحتية المتضررة أو المدمرة، وهو مبلغ لا يمكن لباكستان جمعه وحدها في وقت تواجه أعباء ديون فادحة.

- الفيضانات تفتك بباكستان والملايين في انتظار الإنقاذ (فيديو)
- الحكومة الباكستانية: الفيضانات أثرت على حياة 33 مليون شخص

لكن قبل التخطيط لإعادة البناء، تقضي الأولوية بتأمين الطعام والمأوى لملايين الأشخاص الذين اضطروا إلى النزوح جراء الأمطار.

باكستان لم تشهد أمطارا بهذه الغزارة منذ 3 عقود
وأوضح غوتيريس، في تغريدة من الطائرة التي كانت تنقله أنه يريد «الوقوف مع الناس في لحظة صعبة، تشجيع الدعم الدولي ولفت انتباه العالم إلى العواقب الكارثية للتغير المناخي».

وسيزور السبت، مناطق الجنوب التي غمرتها الفيضانات، ومدينة موهنغو دارو التاريخية المدرجة على قائمة الـ«يونيسكو» للتراث العالمي والمهددة بالمياه.

ويعتبر موسم الأمطار الذي يستمر عادة من يونيو إلى سبتمبر، أساسيًا لري المزروعات وإعادة تشكل موارد المياه في شبه القارة الهندية.. لكن باكستان لم تشهد أمطارًا بهذه الغزارة منذ ثلاثة عقود على الأقل.

الفيضانات الكاسحة تغزو إسلام آباد
وتعزو إسلام آباد الفيضانات الكاسحة التي طالت أكثر من 33 مليون نسمة إلى التغير المناخي الذي يزيد من وتيرة وشدة الظواهر المناخية القصوى في جميع أنحاء العالم. وسبق أن واجه البلد هذه السنة موجة حر تخطت أحيانًا 50 درجة مئوية، وحرائق غابات مدمرة وفيضانات كاسحة نتيجة ذوبان الكتل الجليدية السريع.

وباكستان مسؤولة عن أقل من 1% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، لكنها في المرتبة الثامنة بين الدول التي تواجه أكبر خطر نتيجة الظواهر المناخية القصوى، وفق دراسة أجرتها منظمة «جيرمان ووتش» غير الحكومية.

وبدأت المساعدة تصل في إطار خطة طوارئ للأشهر الستة المقبلة أعدتها الحكومة الباكستانية والأمم المتحدة بعد توجيه نداء لجمع هبات بقيمة 160 مليون دولار في نهاية أغسطس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. «كم كم» 0 - 2 «الأهلي طرابلس»

انتهت عبر «WTV».. «كم كم» 0 - 2 «الأهلي طرابلس»
تنصيب ملك بريطانيا الجديد.. من يشارك فيه وكيف يجري؟

تنصيب ملك بريطانيا الجديد.. من يشارك فيه وكيف يجري؟
غوتيريس: العالم يدفع «الثمن المروع» للطاقة الأحفورية

غوتيريس: العالم يدفع «الثمن المروع» للطاقة الأحفورية
باكستان: ارتفاع ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات بإقليم «بلوشيستان» إلى 270 شخصا

باكستان: ارتفاع ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات بإقليم «بلوشيستان» إلى 270 ...
فيضانات تهدد كاليفورنيا.. والحرائق متواصلة

فيضانات تهدد كاليفورنيا.. والحرائق متواصلة
مظاهرة في المغرب ضد التطبيع

مظاهرة في المغرب ضد التطبيع
نجم الأهلي طرابلس السابق يشيد بسالم مانه

نجم الأهلي طرابلس السابق يشيد بسالم مانه
الهلال يتوج بطلاً لكأس سوبر لوسيل بعد فوزه على الزمالك

الهلال يتوج بطلاً لكأس سوبر لوسيل بعد فوزه على الزمالك
فضحته كاميرات المراقبة.. ضبط شخص سرق 8 آلاف دينار من سيارة في بنغازي (فيديو)

فضحته كاميرات المراقبة.. ضبط شخص سرق 8 آلاف دينار من سيارة في بنغازي (فيديو)
زيلينسكي: الجيش الأوكراني استعاد 30 بلدة من الروس في شمال شرق البلاد

زيلينسكي: الجيش الأوكراني استعاد 30 بلدة من الروس في شمال شرق البلاد
شاهد في «الحصاد»: معركة الجامعة العربية وقطر تبدأ وساطتها

شاهد في «الحصاد»: معركة الجامعة العربية وقطر تبدأ وساطتها
(فيديو) اكتمال أضلاع المربع الذهبي لمونديال الطائرة.. تعرف على المواجهات

(فيديو) اكتمال أضلاع المربع الذهبي لمونديال الطائرة.. تعرف على المواجهات
تشارلز الثالث يعد بخدمة البريطانيين طوال حياته مثل الملكة إليزابيث

تشارلز الثالث يعد بخدمة البريطانيين طوال حياته مثل الملكة إليزابيث
عبر «WTV».. «في التسعين» يرصد كواليس ممثلي ليبيا قبل منافسات دوري الأبطال والكونفدرالية

عبر «WTV».. «في التسعين» يرصد كواليس ممثلي ليبيا قبل منافسات دوري الأبطال ...
شاهد .. التونسية أنس جابر تبلغ نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس

شاهد .. التونسية أنس جابر تبلغ نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس
تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا

تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا
«صباح الوسط» | هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟

«صباح الوسط» | هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟
كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا

كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تنصيب ملك بريطانيا الجديد.. من يشارك فيه وكيف يجري؟
تنصيب ملك بريطانيا الجديد.. من يشارك فيه وكيف يجري؟
أوكرانيا تعلن تقدمًا عسكريًا في الجنوب
أوكرانيا تعلن تقدمًا عسكريًا في الجنوب
«تشكيك» أوروبي بالتزام إيران إحياء الاتفاق النووي
«تشكيك» أوروبي بالتزام إيران إحياء الاتفاق النووي
«الماضي الاستعماري» يثير ردود فعل متناقضة في قبرص على وفاة إليزابيث الثانية
«الماضي الاستعماري» يثير ردود فعل متناقضة في قبرص على وفاة ...
غوتيريس عن فيضانات باكستان: لم أشاهد يوما كارثة مناخية بهذا الحجم
غوتيريس عن فيضانات باكستان: لم أشاهد يوما كارثة مناخية بهذا الحجم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل ......
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا...
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا...
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة القطارات
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة ......
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا...
المزيد
قصر باكينغهام: جنازة الملكة إليزابيث الثانية في 19 سبتمبر
قصر باكينغهام: جنازة الملكة إليزابيث الثانية في 19 سبتمبر...
ألبانيا تتعرض لهجوم إلكتروني جديد وتحمل إيران مسؤوليته
ألبانيا تتعرض لهجوم إلكتروني جديد وتحمل إيران مسؤوليته...
روسيا تعيد «تجميع» قواتها بعد إعلان كييف إحراز تقدم في الشرق
روسيا تعيد «تجميع» قواتها بعد إعلان كييف إحراز تقدم في الشرق...
غوتيريس عن فيضانات باكستان: لم أشاهد يوما كارثة مناخية بهذا الحجم
غوتيريس عن فيضانات باكستان: لم أشاهد يوما كارثة مناخية بهذا ......
«الماضي الاستعماري» يثير ردود فعل متناقضة في قبرص على وفاة إليزابيث الثانية
«الماضي الاستعماري» يثير ردود فعل متناقضة في قبرص على وفاة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط