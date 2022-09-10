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أوكرانيا تعلن تقدمًا عسكريًا في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 سبتمبر 2022, 02:28 مساء
أوكرانيا تعلن تقدمًا عسكريًا في الجنوب
جنود أوكرانيون يحملون علم بلادهم بعد معارك مع الروس. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، تقدم قواتها في بعض مناطق الجبهة الجنوبية عشرات الكيلومترات إلى أراضٍ استولت عليها القوات الروسية في بداية الغزو.

وقالت الناطقة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني، نتاليا غومينوك لوسائل إعلام محلية: «جنودنا يتقدمون على طول خطوط الجبهة الجنوبية في مختلف القطاعات بين كيلومترين وعشرات الكيلومترات»، وذلك حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأعلن الجيش الأوكراني، السبت، أنه دخل بلدة كوبيانسك (شرق أوكرانيا) المهمة للإمدادات، والتي تسيطر عليها القوات الروسية منذ عدة أشهر.

أوكرانيا: بلدة كوبيانسك ستظل تابعة لنا 
وكشفت القوات الخاصة الأوكرانية صورًا على مواقع التواصل الاجتماعي تقول إنها لعناصرها في كوبيانسك «التي كانت وستظل أوكرانية». ونشر مسؤول إقليمي صورة منفصلة لجنود أوكرانيين في البلدة الأوكرانية البالغ عدد سكانها نحو 27 ألف نسمة، وكتب: «كوبيانسك هي أوكرانيا».

وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قوات بلاده استعادت 30 بلدة من القوات الروسية في شمال شرق البلاد، حيث أرسلت موسكو تعزيزات لمواجهة هذا الهجوم.

وكانت الولايات المتحدة وافقت على مساعدة جديدة بقيمة ملياري دولار بشكل قروض وهبات إلى أوكرانيا والدول المجاورة لها لشراء معدات عسكرية أميركية.

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