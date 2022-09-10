تنصيب ملك بريطانيا الجديد.. من يشارك فيه وكيف يجري؟

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة الجلوس على العرش، اليوم السبت، تنصيب تشارلز الثالث رسميا ملكًا لبريطانيا في مراسم تاريخية بقصر سان جيمس، جرى بثها لأول مرة على الهواء مباشرة.

وتتكون الهيئة من كبار السياسيين والقضاة والمسؤولين. وتاريخيًا. ويفترض حضور جميع أعضاء المجلس الملكي الخاص، وهو هيئة من المستشارين للملك يعود تاريخها إلى زمن ملوك أسرة النورماندي؛ لكن رغم وجود 700 شخص في القائمة، معظمهم من السياسيين السابقين والحاليين، جرى استدعاء 200 فقط، وفق شبكة «بي بي سي».

توني بلير وجونسون بين حضور التنصيب

حضر الحفل 200 عضو من المجلس الملكي الخاص. من بينهم رؤساء الوزارة السابقون بوريس جونسون وتيريزا ماي وديفيد كاميرون وغوردون براون وتوني بلير وجون ميجور.

واجتمع هؤلاء في البداية في قصر سانت جيمس دون الملك. ثم أعلنت النائبة المحافظة بيني مورداونت، التي عُيِّنت رئيسة للمجلس الملكي الخاص من قبل رئيسة الوزراء ليز تراس، عن وفاة الملكة.

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ووقع على الإعلان مجموعة تضم الملكة القرينة، وأمير ويلز، ورئيس أساقفة كانتربري، ورئيس أساقفة يورك ورئيسة الوزراء ليز تراس.

إعلان من الملك بوفاة الملكة إليزابيث الثانية

ودخل الملك في الجزء الثاني من انعقاد الهيئة، الذي يضره مستشارون خاصون فقط وقدم إعلانًا شخصيًا عن وفاة الملكة.

وأقسم على الحفاظ على كنيسة إسكتلندا ووقع على وثيقتين لتسجيل ذلك؛ فيما كانت الملكة القرينة وأمير ويلز من بين أولئك الذين يشهدون على توقيعه.

ويقِّع مستشارو الملك على الإعلان عند مغادرتهم. ورفعت الأعلام التي نكست حدادًا على الملكة الراحلة من جديد، بعد انعقاد هيئة الجلوس على العرش.

وقال الملك خلال إعلانه الخاص: «حضرات اللوردات، السيدات والسادة، إنه لأكثر واجباتي حزنًا، أن أعلن إليكم وفاة والدتي الحبيبة الملكة».

حزن عالمي على وفاة الملكة

وأضاف: «أعلم أنكم والأمة بأكملها، وقد أقول العالم بأسره، يتعاطفون معي لخسارتنا التي لا تعوض.. إنه أعظم عزاء لي، أن أدرك التعاطف الذي عبّر عنه كثيرون لشقيقتي وأشقائي».

وكان الملك تشارلز الثالث قرّر السماح لكاميرات التلفزيون بالدخول إلى هيئة الجلوس على العرش للمرة الأولى، ليتسنى للجمهور مشاهدة الإجراءات.

وستستمر موجة من الإعلانات الرسمية الأخرى في جميع أنحاء بريطانيا حتى يوم الأحد، عندما تعود الأعلام منكسة.