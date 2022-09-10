بوتين يقدم «تهانيه الصادقة» للملك تشارلز الثالث

القاهرة - بوابة الوسط

وجَّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، «تهانيه الصادقة» إلى تشارلز الثالث بعد إعلانه ملكًا لبريطانيا رسميًا في مراسم في لندن.

وكتب بوتين في برقية موجهة للملك الجديد، اليوم السبت: «تفضلوا بقبول تهانيّ الصادقة بمناسبة اعتلائكم العرش»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف الرئيس الروسي: «أتمنى لجلالتكم النجاح والصحة وكل الخير».

مراسم تاريخية في تنصيب تشارلز الثالث ملكًا

وأعلنت هيئة الجلوس على العرش، اليوم، تنصيب تشارلز الثالث رسميا ملكًا لبريطانيا في مراسم تاريخية بقصر سان جيمس، جرى بثها لأول مرة على الهواء مباشرة.

وحضر حفل التنصيب 200 عضو من المجلس الملكي الخاص. من بينهم رؤساء الوزارة السابقون بوريس جونسون وتيريزا ماي وديفيد كاميرون وغوردون براون وتوني بلير وجون ميجور.

إعلان وفاة الملكة

واجتمع هؤلاء في البداية في قصر سانت جيمس دون الملك. ثم أعلنت النائبة المحافظة بيني مورداونت، التي عُيِّنت رئيسة للمجلس الملكي الخاص من قبل رئيسة الوزراء ليز تراس، عن وفاة الملكة.

ووقع على الإعلان مجموعة تضم الملكة القرينة، وأمير ويلز، ورئيس أساقفة كانتربري، ورئيس أساقفة يورك ورئيسة الوزراء.