تشارلز الثالث: «أدرك جيدا الواجبات والمسؤوليات الكبيرة» المناطة بالملك

القاهرة - بوابة الوسط

أكد تشارلز الثالث السبت، خلال إعلانه رسميًا ملكًا لبريطانيًا في مراسم تاريخية، أنه «يدرك جيدًا الواجبات والمسؤوليات الكبيرة» المناطة بالملك.

وقال العاهل البالغ 73 عامًا أمام مجلس اعتلاء العرش الذي يضم مستشارين سياسيين ودينيين كبارًا، إنه سيبذل كل جهده ليكون على «المثال الملهم» لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي تُوفيت الخميس عن 96 عامًا، وفق وكالة «فرانس برس».

مراسم تنصيب تشارلز الثالث ملكًا على بريطانيا (بث مباشر)

وقبل قليل، أعلن مجلس اعتلاء العرش رسميًا، تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا بعد يومين على وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

وأعلن المجلس في جلسة تاريخية متلفزة عُقِدت في قصر سانت جيمس بلندن، أن «الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج هو الآن، بوفاة جلالتها.. ملكنا تشارلز الثالث.. فليحفظ الرب الملك».