Atwasat

استقالة رابع وزير للخارجية في بيرو خلال 14 شهرا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 سبتمبر 2022, 11:36 صباحا
استقالة رابع وزير للخارجية في بيرو خلال 14 شهرا
رئيس البيرو في لوس أنجلوس. 8 يونيو 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

قدم وزير العلاقات الخارجية البيروفي، ميغيل أنخيل رودريغيز، استقالته فجأة الجمعة بعد خمسة أسابيع فقط على تعيينه من قبل الرئيس بيدرو كاستيو.

وفي رسالة إلى الرئيس البيروفي نشرتها الوزارة على حسابها على «تويتر»، أعلن رودريغيز «تخليه نهائيا عن المنصب، مذكّرًا بأن تعيينه جرى «لتنشيط سياسة البيرو الخارجية»، وفق وكالة «فرانس برس».

ورودريغيز محامٍ وتولى مهامه في الخامس من أغسطس، خلفًا لرجل القانون سيزار لاندا، وكان رابع وزير للخارجية خلال من رئاسة كاستيو التي بدأت قبل 14 شهرًا تقريبًا. وبقي هكتور بيخار أول وزير للخارجية في عهد كاستيو في هذا المنصبه 19 يومًا.

- تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن شقيقة زوجة الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل أموال

لم تكشف أسباب هذه الاستقالة لكن وسائل الإعلام تحدثت في الفترة الأخيرة عن خلافات بين وزير الخارجية، والرئيس اليساري حول مسائل مرتبطة باتفاقيات حول بالبيئة.

إعادة العلاقات الدبلوماسية «مع الجمهورية العربية الصحراوية»
من جهة أخرى، رحب كاستيو الخميس في تغريدة بإعادة العلاقات الدبلوماسية «مع الجمهورية العربية الصحراوية» المعلنة من قبل جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو)، التي تطالب باستقلال الأراضي المتنازع عليها في الصحراء الغربية التي يسيطر المغرب على حوالى 80% منها.

وكانت إقامة هذه العلاقات من قراراته الأولى بعد وصوله إلى السلطة، لكن رودريغيز قرر في أغسطس قطعها ووافق كاستيو على ذلك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيضانات تهدد كاليفورنيا.. والحرائق متواصلة

فيضانات تهدد كاليفورنيا.. والحرائق متواصلة
نجم الأهلي طرابلس السابق يشيد بسالم مانه

نجم الأهلي طرابلس السابق يشيد بسالم مانه
الهلال يتوج بطلاً لكأس سوبر لوسيل بعد فوزه على الزمالك

الهلال يتوج بطلاً لكأس سوبر لوسيل بعد فوزه على الزمالك
فضحته كاميرات المراقبة.. ضبط شخص سرق 8 آلاف دينار من سيارة في بنغازي (فيديو)

فضحته كاميرات المراقبة.. ضبط شخص سرق 8 آلاف دينار من سيارة في بنغازي (فيديو)
زيلينسكي: الجيش الأوكراني استعاد 30 بلدة من الروس في شمال شرق البلاد

زيلينسكي: الجيش الأوكراني استعاد 30 بلدة من الروس في شمال شرق البلاد
شاهد في «الحصاد»: معركة الجامعة العربية وقطر تبدأ وساطتها

شاهد في «الحصاد»: معركة الجامعة العربية وقطر تبدأ وساطتها
(فيديو) اكتمال أضلاع المربع الذهبي لمونديال الطائرة.. تعرف على المواجهات

(فيديو) اكتمال أضلاع المربع الذهبي لمونديال الطائرة.. تعرف على المواجهات
تشارلز الثالث يعد بخدمة البريطانيين طوال حياته مثل الملكة إليزابيث

تشارلز الثالث يعد بخدمة البريطانيين طوال حياته مثل الملكة إليزابيث
عبر «WTV».. «في التسعين» يرصد كواليس ممثلي ليبيا قبل منافسات دوري الأبطال والكونفدرالية

عبر «WTV».. «في التسعين» يرصد كواليس ممثلي ليبيا قبل منافسات دوري الأبطال ...
شاهد .. التونسية أنس جابر تبلغ نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس

شاهد .. التونسية أنس جابر تبلغ نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس
تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا

تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا
«صباح الوسط» | هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟

«صباح الوسط» | هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟
كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا

كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا
تشارلز الثالث يرث عرش بريطانيا وثروة شخصية هائلة من والدته

تشارلز الثالث يرث عرش بريطانيا وثروة شخصية هائلة من والدته
دراسة مناخية دولية تحذر من مستقبل دلتا النيل بمصر

دراسة مناخية دولية تحذر من مستقبل دلتا النيل بمصر
المنتخب الجزائري يتوج بلقب كأس العرب للناشئين

المنتخب الجزائري يتوج بلقب كأس العرب للناشئين
جاكرتا تستعين بـ«الزومبي» لحض السكان على استخدام النقل العام

جاكرتا تستعين بـ«الزومبي» لحض السكان على استخدام النقل العام
ما وراء الدخان.. الكاتب والكتابة برائحة البارود في المشهد الأدبي الليبي

ما وراء الدخان.. الكاتب والكتابة برائحة البارود في المشهد الأدبي الليبي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجلس اعتلاء العرش يعلن رسميا تشارلز ملكا لبريطانيا
مجلس اعتلاء العرش يعلن رسميا تشارلز ملكا لبريطانيا
مراسم تنصيب تشارلز الثالث ملكًا على بريطانيا (بث مباشر)
مراسم تنصيب تشارلز الثالث ملكًا على بريطانيا (بث مباشر)
تشارلز الثالث: «أدرك جيدا الواجبات والمسؤوليات الكبيرة» المناطة بالملك
تشارلز الثالث: «أدرك جيدا الواجبات والمسؤوليات الكبيرة» المناطة ...
غوتيريس: العالم يدفع «الثمن المروع» للطاقة الأحفورية
غوتيريس: العالم يدفع «الثمن المروع» للطاقة الأحفورية
بوتين يقدم «تهانيه الصادقة» للملك تشارلز الثالث
بوتين يقدم «تهانيه الصادقة» للملك تشارلز الثالث
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل ......
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا...
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا...
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة القطارات
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة ......
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا...
المزيد
تنصيب ملك بريطانيا الجديد.. من يشارك فيه وكيف يجري؟
تنصيب ملك بريطانيا الجديد.. من يشارك فيه وكيف يجري؟...
أوكرانيا تعلن استعادة بلدة كوبيانسك من الروس
أوكرانيا تعلن استعادة بلدة كوبيانسك من الروس...
فرانس برس: واشنطن تراقب مياه الخليج بمسيّرات جوية والذكاء الصناعي
فرانس برس: واشنطن تراقب مياه الخليج بمسيّرات جوية والذكاء ......
بوتين يقدم «تهانيه الصادقة» للملك تشارلز الثالث
بوتين يقدم «تهانيه الصادقة» للملك تشارلز الثالث...
غوتيريس: العالم يدفع «الثمن المروع» للطاقة الأحفورية
غوتيريس: العالم يدفع «الثمن المروع» للطاقة الأحفورية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط