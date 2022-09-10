باكستان: ارتفاع ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات بإقليم «بلوشيستان» إلى 270 شخصا

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة القتلى بسبب الأمطار الموسمية والفيضانات الأخيرة في أجزاء مختلفة من إقليم «بلوشيستان» بباكستان إلى 270 شخصًا، بعد وفاة ثلاثة أشخاص آخرين أمس الجمعة، طبقًا لما ذكرته هيئة إدارة الكوارث الإقليمية.

وأضافت الهيئة، أن حصيلة القتلى شملت 126 رجلًا و61 امرأة و83 طفلًا، بينما أصيب 166 شخصًا، حسب جريدة «ذا نيشن» الباكستانية اليوم السبت.

فقدان 500 ألف رأس ماشية

وذكرت الهيئة أن الأمطار الغزيرة تسببت في فقدان 500 ألف رأس من الماشية على الأقل، مضيفة أن الأمطار والفيضانات في الإقليم ألحقت أضرارًا بـ64 ألفًا و385 منزلًا، من بين ذلك 18 ألفًا و410 منازل، دمرت بشكل كامل، بينما لحقت أضرار جزئية بـ45 ألف و975 منزلًا، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وتابعت الهيئة أن أكثر من 1500 كيلومتر من الطرق، و22 جسرًا تضرر بسبب الفيضانات، بينما دمرت أيضا المحاصيل القائمة على أكثر من فدانين من الأراضي وتجري الهيئة عمليات إغاثة في المناطق المتضررة.