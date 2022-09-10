وزيرة الخارجية الألمانية تصل كييف في زيارة غير معلنة

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى كييف السبت في زيارة غير معلنة تسعى من خلالها كما قالت، إلى إظهار دعم برلين الراسخ لأوكرانيا في الحرب التي تشنها روسيا عليها.



وقالت في بيان، نقلته وكالة «فرانس برس»: «توجهت إلى كييف اليوم (السبت) لأظهر أن بإمكانهم الاعتماد علينا. سنواصل وقوفنا إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا من خلال إمدادات الأسلحة والدعم الإنساني والمالي».

زيلينسكي: الجيش الأوكراني استعاد 30 بلدة

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة، أن قوات كييف استعادت 30 بلدة من القوات الروسية في شمال شرق البلاد، حيث أرسلت موسكو تعزيزات لمواجهة هذا الهجوم.

وقال زيلينسكي في مقطع مصور بُث على الشبكات الاجتماعية «في الوقت الراهن، حررت القوات المسلحة الأوكرانية وسيطرت على أكثر من ثلاثين بلدة في منطقة خاركيف» الحدودية مع روسيا، حسب وكالة «فرانس برس».