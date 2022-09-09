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روسيا ترسل تعزيزات إلى خاركيف بعد خرق حققته القوات الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 سبتمبر 2022, 11:50 مساء
روسيا ترسل تعزيزات إلى خاركيف بعد خرق حققته القوات الأوكرانية
الجيش الروسي وحلفاؤه الانفصاليون في أوكرانيا، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الجيش الروسي الجمعة إرسال تعزيزات باتجاه خاركيف في أوكرانيا ردا على خرق حققته القوات الأوكرانية في هذه المنطقة الواقعة عند الحدود مع روسيا.

وقالت كييف الخميس إنها استعادت نحو الف كيلومتر مربع في هذه المنطقة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا في الأيام الأخيرة، لا سيما مدينة بالاكليا بالإضافة إلى نحو عشرين بلدة. وقال رئيس أركان الجيش الأوكراني فاليري زالوجني عبر تلغرام «إنها مهمة صعبة لكننا نحرز تقدما»، حسب وكالة «فرانس برس».

في بلدة غراكوفي قرب خاركيف التي تمت استعادتها من القوات الروسية قبل يومين، رأى مراسلو «فرانس برس» الجمعة، الدمار الذي يشهد على ضراوة المعارك بينما شرعت الشرطة في نبش جثتين ربما ضحايا جريمة حرب روسية.

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رغم مكاسب القوات الأوكرانية، حث حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينغوبوف السكان الذين غادروا على عدم العودة بسبب أزمة كهرباء وغاز في البلدات التي تمت استعادتها من الروس.

تقع خاركيف عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه والمدينة الثانية في أوكرانيا في شمال شرق البلاد عند الحدود مع روسيا مباشرة وتقاوم منذ بداية الغزو في 24 فبراير.

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