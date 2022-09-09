مقتل عشرات المدنيين في هجوم لتنظيم الدولة على بلدة في مالي

القاهرة - بوابة الوسط

قتل عشرات المدنيين في هجوم شنه مسلحون تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» على بلدة في شمال مالي ومعارك مع مجموعات مسلحة أخرى في المنطقة، بينها مجموعات مسلحة من خصوم التنظيم، على ما أفاد مسؤول محلي وقيادي في مجموعة مسلحة.

وغالبا ما تشهد تالاتاي على مسافة نحو 150 كلم من غاو، معارك منذ بدء النزاع في مالي عام 2012 بسبب موقعها عند تلاقي مناطق نفوذ مجموعات مسلحة مختلفة، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال المسؤول المحلي طالبا عدم كشف اسمه «ما يقلقنا فعلا هو الوضع الإنساني، السكان متروكون لمصيرهم».

مقاتلو «داعش» يستلون على مدينة تلاتيت

والأربعاء، استولى مقاتلو «داعش» على مدينة تلاتيت الاستراتيجية، على بعد 150 كيلومترًا من مدينة غاو شمال مالي مباشرة بعد دخول مقاتلي التنظيم المدينة، وفر الآلاف من السكان باتجاه مدينة غاو شمال البلاد حسب ما أفادت مصادر محلية من مدينة تلاتيت.

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وتلاتيت هي نقطة استراتيجية، عند التقاء مناطق نفوذ الجماعات المسلحة المختلفة، والطرق الرئيسية التي تربط مناطق البلاد ببعضها، بحسب «مونت كارلو».