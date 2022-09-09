تشارلز الثالث يرث عرش بريطانيا وثروة شخصية هائلة من والدته

القاهرة - بوابة الوسط

بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، يرث تشارلز العرش، وأيضا ثروة والدته الكبيرة التي سيحصل عليها من دون الحاجة لدفع ضريبة نقل الميراث، في امتياز مخصص للخلافة الملكية.

ماذا تملك الملكة؟

رغم عدم وجود أي شرط يلزم ملوك بريطانيا، بالكشف عن مواردهم المالية الخاصة، لكن تفيد معلومات نشرتها جريدة «صنداي تايمز» بأن ثروة إليزابيث الثانية الشخصية بلغت 370 مليون جنيه إسترليني العام 2022، بزيادة خمسة ملايين جنيه إسترليني عن العام السابق، وفق وكالة «فرانس برس».

وعلى صعيد الممتلكات العقارية، تملك الدولة قصر باكنغهام المقر الملكي في لندن، وقلعة وندسور الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا غرب العاصمة، لكن قصر بالمورال، المنتجع الصيفي للعائلة الملكية، وقصر ساندرينغهام، حيث تحتفل العائلة الملكية تقليديا بأعياد نهاية العام، كانت مُلكا للملكة وسيجرى توريثها لتشارلز.

محفظة أسهم ومجموعة طوابع ملكية

وتمتلك الملكة أيضا محفظة كبيرة من الأسهم ومجموعة طوابع ملكية تقدر قيمتها بنحو 100 مليون جنيه إسترليني، وفقا لمعدي قائمة الأثرياء للعام 2021 في جريدة «ذي تايمز».

وستضاف ثروة الملكة الراحلة إلى ثروة تشارلز الشخصية التي تُقدر بنحو 100 مليون دولار (87 مليون جنيه إسترليني)، بحسب موقع «سيليبريتي نت وورث».

كما أن جواهر التاج الشهيرة، التي تُقدر قيمتها بنحو ثلاثة مليارات جنيه إسترليني، تنتمي رمزيا إلى الملكة وتُنقل بالتالي تلقائيا إلى خليفتها.

وترك الأمير فيليب زوج إليزابيث، إرثا أكثر تواضعا بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني عند وفاته في أبريل 2021، بحسب «سيليبريتي نت وورث»، وكان يمتلك خصوصا مجموعة من اللوحات وثلاثة آلاف عمل فني، جرى توريث معظمها للأصدقاء والعائلة.

دوقية لانكستر.. للعائلة الملكية منذ العصور الوسطى

ومع اعتلائه عرش بريطانيا يرث الملك تشارلز الثالث دوقية لانكستر، المملوكة للعائلة الملكية منذ العصور الوسطى، والتي درت خلال السنة الضريبية المنتهية في مارس الماضي، 24 مليون جنيه إسترليني من الدخل الخاص المخصص للعاهل البريطاني.

ويقول ديفيد مكلور، وهو مؤلف كتاب عن التمويل الملكي، «إن أموال لانكستر تعود إلى العاهل، أي الملك أو الملكة، بحكم منصبه».

من ناحية أخرى، يفقد تشارلز دوقية كورنوال التي تذهب إلى الابن الأكبر للملك وتدر حوالي 21 مليون جنيه إسترليني سنويا، ويوضح مكلور أن هذه الدوقية «تؤول مباشرة إلى (الأمير) وليام».

ويستفيد تشارلز أيضا من منحة سنوية تسمى «المنحة السيادية» من الخزانة العامة، حُددت بنسبة 15% من عائدات إرث التاج، ويشمل خصوصا ممتلكات عقارية وأيضا مزرعة ضخمة لطاقة الرياح، وتصب إيراداته في الخزانة العامة منذ قانون صادر العام 1760.

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وبلغت هذه المخصصات 86.3 مليون جنيه إسترليني في 2021-2022، بما في ذلك أموال طائلة خُصصت لتجديد قصر باكنغهام لمدة عشر سنوات (34.5 مليون جنيه لعام 2021-2022).

وتتيح المنحة السيادية تمويل النفقات المتعلقة بالأنشطة الرسمية لتمثيل الملك أو أفراد أسرته، لا سيما رواتب الموظفين وصيانة القصور وتنظيفها، والرحلات الرسمية وكذلك حفلات الاستقبال.

إعفاء ضريبي يحافظ على الثروة الملكية

وتُنقل معظم ثروة الملكة إلى تشارلز بدون ضريبة الميراث، بفضل إعفاء يعود تاريخه إلى 1993 بهدف منع تبدد الإرث الملكي في حال وفاة أكثر من ملك بفارق زمني قصير، بعدما كانت ضريبة الانتقال تبلغ 40% عند كل عملية توريث.

وتوضح وزارة المالية كذلك أن «الأصول الخاصة مثل ساندرينغهام وبالمورال لها استخدامات رسمية وخاصة»، مضيفة أن النظام الملكي يجب أن يتمتع أيضا «بدرجة من الاستقلال المالي عن الحكومة القائمة».

لكن هذه الميزة تقتصر على عمليات النقل بين العاهل البريطاني وخليفته.

ويؤكد ديفيد مكلور أن «من المحتمل أن تكون الملكة قد تركت وصية وأن مبالغ صغيرة» ستذهب إلى أفراد من الأسرة، «لكن ليس الجزء الأكبر من الثروة»، والذي سيذهب إلى تشارلز.