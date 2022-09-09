الحكومة البريطانية تؤكد أنها «متحدة في دعم» تشارلز الثالث

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت رئاسة الحكومة البريطانية، الجمعة، أن حكومة رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس، تدعم كليا الملك تشارلز الثالث إثر وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقال ناطق باسم الحكومة لصحفيين، «الحكومة متحدة في دعمها لجلالة الملك، فيما يواصل والمملكة المتحدة الحداد على وفاة والدته»، مضيفا أن الوزراء وقفوا دقيقة صمت على روح الملكة الراحلة، وفق وكالة «فرانس برس».

- الملك تشارلز الثالث يغادر قصر بالمورال متوجها إلى لندن

وفي وقت سابق اليوم، غادر الملك تشارلز الثالث، الجمعة، قصر بالمورال النائي، في شمال شرق إسكتلندا، حيث توفيت والدته الملكة إليزابيث الثانية، متوجها إلى لندن.

وشوهد الملك البالغ 73 عاما في موكب سيارات مع قرينته كاميلا، متوجها إلى مطار أبيردين، بحسب مراسلي وكالة «فرانس برس» المتواجدين أمام القصر.